吸引力消風 中Q2外國投資僅高峰8%

2025/08/11 05:30

海外資本和人員持續減緩進入中國，可能會讓中國技術創新和生產力提高的步伐放緩，進而延長中國的經濟停滯期。（彭博資料照）海外資本和人員持續減緩進入中國，可能會讓中國技術創新和生產力提高的步伐放緩，進而延長中國的經濟停滯期。（彭博資料照）

FDI金額降至87億美元 遠低於2022年Q1的1072.1億美元

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國近年來經濟持續疲軟，加上美中貿易摩擦不斷，影響外商投資意願。中國國家外匯管理局近日發布國際收支數據，今年第二季中國的外國直接投資（FDI）金額已降至八十七億美元（約二五九七億台幣），不僅低於第一季的一四七億美元，也僅二○二二年第一季最高峰時的八％。

中國的FDI在二○二二年第一季達到一○七二．一億美元，創下史上單季最高，但之後因上海實施防疫清零措施，引發中國經濟動盪，當年第二季FDI崩跌六十四．八％。二○二三年第三季中國首度出現外資淨流出，去年第二、三季也出現外資淨流出。

儘管美國今年五月已將中國進口商品關稅由一四五％降至三十％，但加上之前已開徵的二十五％關稅，實際稅率達五十五％，使得輸美商品仍面臨高昂成本。第一生命經濟研究所首席新興市場經濟學家西濱徹表示：「美國對經由第三地轉運的警覺性也日益增強，已對整個供應鏈進行審查。」

對等、轉運高關稅夾擊

下半年GDP成長恐再放緩

根據美國與越南達成的貿易協議，針對被認定為轉運的商品，也就是那些主要零組件來自中國等其他國家，在越南進行簡單加工或組裝後出口到美國的商品，將被課徵四十％關稅。

中國今年上半年經濟成長率雖突破五％，但凱投宏觀（Capital Economics）表示，中國上半年的GDP（國內生產毛額）數據誇大實際成長力道；由於中國房地產市場持續低迷，加上先前財政刺激措施的支持力道將式微，美國總統川普的關稅措施導致出口大幅下滑，下半年GDP成長可能進一步放緩。

北京與華府已就關稅問題舉行三輪部長級會談，但前景仍不明朗。世界兩大經濟體之間持續對抗，將影響外國企業投資規劃。海外資本和人員持續減緩進入中國，可能會讓中國技術創新和生產力提高的步伐放緩，進而延長中國的經濟停滯期。

