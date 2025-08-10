抗通縮反更通縮 中國7月PPI減幅超預期

中國七月生產者物價指數（PPI）降幅高於預期，為連續第34個月下跌。專家表示，PPI由負轉正的難度很大，在美國關稅衝擊下，中國出口面臨下滑困境，將對中國工業品價格帶來新一波壓力。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國七月生產者物價指數（PPI）降幅高於預期，為連續第三十四個月下跌，消費者物價指數（CPI）持平，顯示疲軟的內需與持續的貿易不確定性，衝擊中國消費者與企業信心。

中國國家統計局昨公布，七月工業生產者出廠價格年減三．六％，高於預期的下跌三．三％，與六月持平，同為近兩年新低紀錄。越演越烈的價格戰加劇中國的通縮壓力，促使中國政府出手禁止企業的割喉競爭，該競爭已侵蝕企業利潤，導致降薪、裁員。

請繼續往下閱讀...

彭博報導，中國最高領導高層在上月底的中共中央政治局全體會議上，矢言加強管理關鍵產業生產過剩，然而在消費需求仍疲軟下，經濟復甦面臨挑戰，衡量商品與服務價格的廣泛指標「GDP平減指數」已連九季下滑，為數十年來最長跌勢。

彭博經濟學家朱懌（Eric Zhu）說，中國經濟擺脫通縮壓力還有一段長路要走，決策者意識到「整治無序競爭」是解決通縮根源的關鍵，但需要推出更多相關措施。

美關稅衝擊 中出口恐續下跌

中國東方金誠研究發展部執行總監馮琳認為，PPI由負轉正的難度很大，在美國關稅衝擊下，中國出口面臨下滑困境，將對中國工業品價格帶來新一波壓力。

中國七月消費者物價指數（CPI）年增持平，排除食品與燃料價格的核心通膨年增○．八％，創十七個月最高。食品價格年減一．六％，較前一月年減○．三％加劇下跌。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威說，「房地產部門仍不穩定，經濟更多是由外部需求，而非內需支撐，勞動市場仍然疲軟」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法