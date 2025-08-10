晴時多雲

兩大支持方案挺勞工》勞長︰企業減班休息 須保障基本薪

2025/08/10 05:30

勞動部長洪申翰昨接受電視節目時指出，勞動部已即時推出「充電再出發」與「僱用安定措施」兩大計畫，目的就是支持企業穩定經營，並協助勞工度過減班休息。（資料照，記者羅沛德攝）勞動部長洪申翰昨接受電視節目時指出，勞動部已即時推出「充電再出發」與「僱用安定措施」兩大計畫，目的就是支持企業穩定經營，並協助勞工度過減班休息。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕面對國際貿易經濟情勢的高度不確定性，勞動部長洪申翰接受電視節目時指出，勞動部已即時推出「充電再出發」與「僱用安定措施」兩大計畫，目的就是支持企業穩定經營，並協助勞工度過減班休息；他強調，企業即使實施「減班休息」，也必須支付不低於基本工資的薪水，若是無薪就屬違法行為。

洪申翰表示，在國際經濟變局下，勞動部即時推出兩大勞工支持計畫，一是「充電再出發」訓練津貼，目的是鼓勵受國際經濟波動影響而減班休息的勞工，可利用空檔參與職業訓練或培訓，勞工無需付費，甚至可領取每小時一九○元的訓練津貼（相當於最低基本工資時薪），以彌補減班休息期間的薪資差距。

減班者 補貼一定比例薪資差額

第二是「僱用安定措施」薪資補貼，即針對減班休息的勞工，直接補貼其與原薪資之間的差額比例，例如若勞工在減班休息前月薪為四萬元，減班後降至三萬元，將直接補貼其薪資差額的一定比例；希望可透過政府的支持，鼓勵雇主盡量將勞工留在職場，避免勞工因短期波動而失業。

洪申翰說，近期國際貿易環境的高不確定性，如關稅與匯率變動，直接影響企業營運，恐影響勞工的工時與薪資。他強調，「減班休息」不同於外界常誤解的「無薪假」，企業即使實施減班休息，也必須支付不低於基本工資的薪水，若真的無薪則屬違法行為；這些措施目的在於政府與企業共同分擔短期的經濟波動，維持勞動市場穩定。

