雙率衝擊中小企 經濟部推4加3措施助避險

2025/08/10 05:30

抗關稅、穩匯率，經濟部長郭智輝與卓越中小企業座談，共商關稅及匯率影響因應對策。（經濟部提供）抗關稅、穩匯率，經濟部長郭智輝與卓越中小企業座談，共商關稅及匯率影響因應對策。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部統計，我國有四．六萬家中小型出口製造業者，超過八成使用美元報價，面對川普關稅「稅率」與新台幣「匯率」雙重衝擊，經濟部長郭智輝接連兩日邀請台積電等IT產業大咖與中小企業界座談。他強調，將透過強化產業政策與多元支持措施，與四加三措施來支持中小企業。

郭智輝七日找了台積電、聯電、鴻海等IT大咖溝通晶片關稅後，八日又邀請國家磐石獎、小巨人獎、創新研究獎及新創事業獎等得獎中小企業座談。

他表示，目前政府正持續向美國爭取更低的對等關稅稅率，為我國產業及廣大中小企業創造更有利的經貿環境，確保我國出口產品在國際市場的競爭力。

AI協助轉型升級 降低生產成本

對於美方關稅的挑戰，經濟部提出四大協助作法，包括：一、透過AI（人工智慧）技術服務，減少製造業的生產成本，發揮「台灣製造」的彈性與速度優勢；二、赴美設置產業園區，鼓勵業者前往布局，緩解關稅衝擊；三、鼓勵中小企業深耕利基市場及客製化、高值化服務；四、協助產業加速升級轉型，並提升產品的附加價值，強化全球競爭力。

對於匯率波動帶來影響，則強化避險工具（如遠期外匯、選擇權）的宣導與應用、推動優惠貸款與信用保證等金融支持措施，強化中小企業競爭力並開發海外潛力市場，以因應外部變局。

另結合中小企業信用保證基金與公民營銀行，推出「協助中小企業取得避險額度信用保證措施」，透過全額信用保證，搭配銀行提供優惠方案，協助中小企業以低門檻、低成本、低風險的方式進行匯率避險，額外提供六千萬元避險交易保證額度，並於今年底前免收保證手續費，減輕財務負擔。

