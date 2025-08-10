晴時多雲

財經 > 財經政策

在野黨曲解對等關稅 產學界︰炒作恐慌不應該

2025/08/10 05:30

台經院院長張建一昨表示，政府一開始就告知是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從三十二％爭取到二十％，這是學界、產業界都知道的事。（資料照）台經院院長張建一昨表示，政府一開始就告知是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從三十二％爭取到二十％，這是學界、產業界都知道的事。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國宣布對台灣的對等關稅暫定稅率二十％在七日起生效，在野陣營卻刻意曲解是政府黑箱，隱匿實質稅率是原稅率疊加上對等關稅稅率。台灣經濟研究院長張建一昨表示，政府一開始就告知是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從三十二％爭取到二十％，這是學界、產業界都知道的事，突然炒作這個，企圖煽動恐慌，實在不應該。

台經院院長張建一：產學界4月即知對等關稅須疊加

民眾黨主席黃國昌以「喪事喜辦」來批評台灣的關稅不只二十％；台北市長蔣萬安也批中央擠牙膏，讓民眾持續抓瞎。

我方爭取降至20％暫定稅率 持續磋商

張建一指出，行政院在四月記者會說明政府的支持方案時，就清楚說明，美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率。起初美國給台灣的稅率是三十二％，接著在九十天的豁免期內，所有國家都十％，後來談到二十％的暫定稅率。

他強調，業界、學界都知道這是要加上原稅率，例如工具機是四．七％加上二十％、鬼頭刀是零加二十％。現在突然炒作這個話題，有點是想抹殺政府的努力、煽動無謂的恐慌。

此外，張建一補充，對等關稅是國家稅，並不是產業稅，而二三二條款就是產業稅，到時候不會累加上去。

機械公會：盼政府爭取與日韓同一稅率

台灣機械公會秘書長許文通也說，產業界始終就知道對等關稅須疊加。由於日本、韓國與美國有自由貿易協定，台灣沒有，所以他們輸美原本是零關稅，台灣平均是四．七％。因此產業界在與政府座談時，都希望能爭取到低於日韓五％，只是現在是二十％的暫定稅率。

許文通指出，機械公會對政府提出三大建議。首先是持續溝通，至少爭取到與日韓一樣的稅率。其次是業者會有資金周轉的需求，盼望政府給予金融支持。最後是新台幣匯率在這段期間大幅升值十％，等於相對拉大與日韓的差距，期待能回到四月前的三十三元價位，讓台灣與日韓能在同樣的立足點競爭。

進出口公會：貿易署早已說明稅率疊加

台北市進出口公會秘書長黃文榮也說，經濟部貿易署早就說明稅率是疊加上去，實務上的報價，也是原稅率疊加上對等關稅稅率。黃指出，出口業需要報價，報價時要上傳，都必須清楚當下的稅率與規定。在On board（實際裝船）那天，就要與對方進口商說清楚稅率是多少。所以大家都搶在八月七日以前出貨，爭取原稅率加十％。他期待，政府提出的支持方案可以更為擴大，協助更多業者降低衝擊。

