財經青紅燈》數位保險的挑戰與機會

台灣擁有豐富的銷售保單經驗，也不欠缺保險實體通路，金管會近年來加速開放「數位保險公司」設立，希望可讓具有創新性商品在市場繼續生存下去，顯然是一大挑戰；其實以我國保險市場規模來看，只要做好市場區隔及定位，且能夠提供「有溫度」的保險服務，就不用擔心「數位保險」乏人問津或經營困境。

回顧過去，金管會原本是在2021年底拍板開放設立「純網路保險公司」（純網保），並在2022年8月至10月受理業者遞件，但遭到金管會緩議及駁回，也就是申設全軍覆沒；金管會之後修訂相關規定，也把名稱正式改為「數位保險」，並調降申設門檻，例如申設數位產險公司最低資本額為新台幣5億元、申設數位壽險公司門檻為10億元，等於大大降低設立難度。

當然，「純網保」與「數位保險」的時空環境並不相同，包括2022年當時出現「防疫保單風暴」，國內多家產險公司虧損嚴重，所幸台灣業者步步為營，後來安然度過。而成立「純網保」的構想，在金管會審慎評估後，2024年1月宣布暫不開放；隨著主管機關將「純網保」變身更名為「數位保險」，目前最快預計8月就可接受業者申設，未來保險市場將進入全新的局面。

台灣早就開放「網路投保」，這也不是一個全新技術，但隨著AI（人工智慧）結合科技廣泛被運用，數位保險公司的最大利基點，在於能否突破現有技術，盡可能去滿足民眾的金融保險需求。換言之，「數位保險」的挑戰才剛開始，除了舊有傳統的競爭對手，憑藉原有優勢固守市場大餅外，新的團隊業者更是來勢洶洶，另民眾對「數位保險」的接受程度，更是影響市場一大關鍵。（王孟倫）

