飆股幕後》國防標案 鎖定無人機 長榮航太近月漲63%

2025/08/09 05:30

航太軍工股長榮航太近期走勢強勁。（資料照）航太軍工股長榮航太近期走勢強勁。（資料照）

記者王憶紅／特稿

航太軍工股長榮航太（2645）受惠國防部無人機標案題材持續發酵，以及總統賴清德預告明年國防預算將達GDP3%以上的激勵，近期走勢強勁，本週一度衝上160元，創下新天價，昨雖以151元作收，但週漲幅達22.27%，近一個月來，股價最高漲幅則近63%。外資從7月下旬開始布局長榮航太，8月擴大買超，累計8月外資買超1.52萬張，推升股價飆升。

國防部軍備局預訂明、後年籌獲4.87萬架無人機，經濟部航太小組也有意再增購近5萬架無人機，在政府有意採購9.87萬架無人機下，推動無人機族群走強。市場人士指出，長榮航太除是國防部第一波軍用商規艦載監偵型無人機標案得標廠商外，也具有整機製造能量。

長榮航太昨公告7月營收14.53億元，月減10%、年增10.22%，累計1~7月營收103.13億元，年增14.5%；自結6月每股稅後盈餘0.37元。

長榮航太第二季營收46.69億元，季增11.4%，不過，營收中約有70%為美元，在台幣升值下，將有匯損，以第一季損益表為基礎，在其他條件不變下，美元每升值1%，稅前淨利減少4100萬元。長榮航太第二季財報預計8月11日公布；第一季每股稅後盈餘為1.49元。

今年長榮航太飛機維修量能從去年的18~19架，增加到20架，且維修排程已滿載，而製造業務也在主要客戶交機數量增加、及打入空中巴士供應鏈，加上持續發展IC設備零組件製造業務，取得多項產品訂單下，全年營運可望較去年成長。

