盤勢分析》台積股價墊高 台股挑戰新高

台積電ADR大漲近5%，昨日台股開在高點，但台積電（2330）股價早盤就翻黑走軟、市場追價意願減弱，使得指數在平盤上狹幅震盪，尾盤幾度翻黑，最終收在24021.26點、小漲17.49點，成交量約4286億元；本週漲586.88點。

昨日權值三王台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）走勢疲弱，不過AI伺服器供應鏈股價強勢，智邦（2345）、勤誠（8210）及散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等供應鏈股價勁揚，支撐台股走勢。

MSCI昨公告季度調整，台股於全球標準型指數權重維持不變、新興市場指數權重下降0.05個百分點、亞洲（日本除外）指數權重下降0.08個百分點；全球標準型指數台灣成分股新增康霈*（6919）、川湖（2059），刪除寶成（9904）、潤泰新（9945）。

昨日外資賣超32.56億元、投信賣超17億元、自營商買超12.93億元，三大法人合計賣超36.63億元；外資台指期淨空單昨增2801口，累積外資台指期淨空單增為3.76萬口。

元大投顧認為，近期台股不畏關稅利空站上所有均線、形成多頭排列，後續可觀察成交值是否同步放大；群益期貨指出，昨外資期現貨悲觀布局，整體籌碼面保守，從技術面來看，台積電仍在創高階段，台股將挑戰新高，在多方缺口不破下，短線台股拉回仍可樂觀操作。

