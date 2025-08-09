運價連9跌 貨櫃三雄7月營收成長

四大主要航線全數走跌。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數SCFI下跌61.06點至1489.68點，週跌幅3.93%，為連9跌，四大主要航線全數走跌，其中，遠東到歐洲航線每TEU（20呎櫃）、遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價都跌破2000美元，而遠東到美東線運價跌幅最重，達10.68%。

受惠5月底、6月運價走揚，運價遞延效應下，貨櫃三雄7月營收全數呈現月增，長榮海運（2603）7月營收336.05億元，月增11.62%、年減38.22%，累計1~7月營收2300.6億元，年減7.74%；陽明（2609）7月營收154.84億元，月增12.16%、年減39.18%，累計1~7月營收996.57億元，年減18.21%；萬海（2615）7月營收124.16億元，月增1.91%、年減38.26%，累計1~7月營收843.59億元，年減1.78%。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU為1961美元，週跌幅4.38%；遠東到地中海運價每TEU為2318美元，週跌幅0.64%；遠東到美西每FEU為1823美元，週跌幅9.79%；遠東到美東每FEU為2792美元，週跌幅10.68%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌3美元，至409美元，跌幅0.72%。

