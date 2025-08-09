晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

運價連9跌 貨櫃三雄7月營收成長

2025/08/09 05:30

四大主要航線全數走跌。（資料照）四大主要航線全數走跌。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數SCFI下跌61.06點至1489.68點，週跌幅3.93%，為連9跌，四大主要航線全數走跌，其中，遠東到歐洲航線每TEU（20呎櫃）、遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價都跌破2000美元，而遠東到美東線運價跌幅最重，達10.68%。

受惠5月底、6月運價走揚，運價遞延效應下，貨櫃三雄7月營收全數呈現月增，長榮海運（2603）7月營收336.05億元，月增11.62%、年減38.22%，累計1~7月營收2300.6億元，年減7.74%；陽明（2609）7月營收154.84億元，月增12.16%、年減39.18%，累計1~7月營收996.57億元，年減18.21%；萬海（2615）7月營收124.16億元，月增1.91%、年減38.26%，累計1~7月營收843.59億元，年減1.78%。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU為1961美元，週跌幅4.38%；遠東到地中海運價每TEU為2318美元，週跌幅0.64%；遠東到美西每FEU為1823美元，週跌幅9.79%；遠東到美東每FEU為2792美元，週跌幅10.68%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌3美元，至409美元，跌幅0.72%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財