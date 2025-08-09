晴時多雲

富邦金控偕子公司 滿足銀髮族5大需求

2025/08/09 05:30

富邦金控偕五大子公司首次參與「2025高齡健康產業博覽會」，以「金融百貨」的概念，一站式滿足中高齡族群多元金融需求。（富邦金控提供）富邦金控偕五大子公司首次參與「2025高齡健康產業博覽會」，以「金融百貨」的概念，一站式滿足中高齡族群多元金融需求。（富邦金控提供）

保險、信託、投資、醫療、風險預防 全方面守護

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣即將步入超高齡社會，面對高齡化帶來的健康照護與財務安全挑戰，富邦金控發揮資源優勢，集結富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險及富邦投信等五大子公司首度參與「2025高齡健康產業博覽會」，8月8日至10日前進台北世貿一館，從保險、信託、投資、醫療、風險預防等層面，建構樂齡莊園，化身莊園管理人、糧倉守護者、保衛防風林、契作投資家、耕地規劃師等不同角色，提供專業金融諮詢，全方位打造銀髮友善金融服務，守護長者樂齡生活。

高齡健康博覽會 打造金融百貨

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控秉持以人為本的精神，致力提供更貼近高齡族群需求的創新服務與產品，以「金融百貨」的概念，一站式滿足中高齡族群多元金融需求。希望陪伴民眾從容面對退休生活，也期盼透過金融的力量，為社會高齡化趨勢提供實質支持與溫暖陪伴。

富邦人壽洞察高齡長者期望，推廣透過保險打造自己的退休三金「生存金、醫療金、長照金」，提供民眾退休後現金流、醫療、長照及傳承的全方位保障；台北富邦銀行於高齡健康產業博覽會積極推廣「信託線上簽約」服務，透過此服務，委託人可先在線上簽約，且若符合簽約資格，並將個人資料齊備，於營業時間內最快1小時可完成簽約，而其他的信託相關約定，可等信託監察人時間允許或要進行投資時，再到銀行辦理，大幅提升信託申辦及使用的彈性。

富邦證券考量高齡族群亦為詐騙高風險對象，特別於開展當日舉辦防詐講座，邀請刑事局警官蒞臨現場，分享高齡族群最常遭遇的詐騙手法與案例，提升民眾防詐意識與應對能力。

富邦產險為樂齡族提供全方面守護，以「璀璨人生2.0」高齡意外險及抗癌保單「愛藥即時3.0」作為展出主題；富邦投信則針對高齡族群，提供適合的理財策略與投資組合建議，協助投資人進行中、長期理財規劃。

