緯創、廣達7月營收 同寫新猷

2025/08/09 05:30

AI伺服器需求強勁，廣達7月營收創歷年同期新高。（資料照）AI伺服器需求強勁，廣達7月營收創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）、廣達（2382）受惠於主要北美雲端伺服器供應商客戶需求提升，AI伺服器需求強勁，7月營收皆創歷年同期新高，其中緯創受惠客戶產品新舊轉換期間兩大機種出貨齊發，帶動7月營收達1917.26億元，儘管較6月減少8.4%，但仍比去年同期成長122.4%，創下歷年同期新高，且今年前7月營收更突破1兆元大關，達1.08兆元、年增92.7%，超越2024全年的1.04兆元。

緯創受惠於主要北美雲端伺服器供應商客戶需求提升，AI伺服器需求強勁，7月營收創歷年同期新高。（資料照）緯創受惠於主要北美雲端伺服器供應商客戶需求提升，AI伺服器需求強勁，7月營收創歷年同期新高。（資料照）

緯創看好旗下三大AI PC相關產品第三季出貨表現持平於第二季，旗下AI伺服器業務則維持逐季往上趨勢。集團持續在美國布建產能，上半年已完成階段性布建，台灣目前沒有產品受到關稅影響。

法人指出，緯創未來營運將受惠於AI技術與商用市場需求的成長，特別在Windows 10停止支援與AI PC滲透率提升下，預期將推動筆電出貨量成長。此外，AI伺服器已成為緯創主要成長引擎，集團已為下一代AI伺服器做好準備，可望帶動今明年營收與獲利成長。

廣達也受惠於美系客戶AI伺服器訂單動能強勁，7月營收1583.42億元，較6月下滑16.6%，但年增27.4%，創歷年同期新高，今年前7月營收為1.14兆元、年增65.6%，同寫新猷。

廣達預計下週二（12日）參加外資法說會，當天也將公布第二季財報，更新營運展望，市場關注焦點將落在輝達下一代新品的開案情況。

法人指出，廣達未來將以AI伺服器作為主要成長引擎，今年AI伺服器營收預計年增逾3位數，AI伺服器占整體伺服器營收比重將超過7成，儘管外在不確定性因素仍然存在，但預估仍有望帶動全年整體營收年增至少5成以上。

