主張增總統控制權 川普提名米蘭任Fed理事

2025/08/09 05:30

美國總統川普七日宣布，他將提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出任Fed理事。（路透檔案照）美國總統川普七日宣布，他將提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出任Fed理事。（路透檔案照）

鮑爾提前跛腳？

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普七日宣布，他將提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）填補聯準會理事庫格勒上週意外辭職留下的遺缺，並繼續尋找正式理事與下一任聯準會（Fed）主席人選。

川普一再施壓聯準會決策者，包括聯準會主席鮑爾、六名理事會理事與十二名聯邦儲備銀行總裁降息，但未能奏效。任命米蘭擔任聯準會理事，即使僅是暫時性職位，也給川普一個更直接的管道來實現其寬鬆貨幣政策的立場。米蘭的任期到二○二六年一月三十一日結束，這項人事案須參議院批准。

LH Meyer分析師Terek Tang指出，米蘭擔任臨時性的聯準會理事將讓川普兩全其美，既能立即影響政策，又無須放棄聯準會主席的選擇性與影響力，「從內部瓦解也是一種額外好處」。

米蘭去年在一篇與他人合著的論文中，主張增加總統對聯準會理事會的控制權，包括縮短理事任期。他也希望終結行政部門與聯準會之間的「旋轉門」，並將聯準會十二個地區銀行國有化。

下任主席熱門人選華勒 傳已與川普團隊會面

另外，彭博報導，知情人士透露，聯準會理事華勒儼然是下任聯準會主席的最熱門人選。據悉他已與川普團隊成員會面，但尚未與川普會面。

聯準會主席鮑爾到明年五月任期結束，但並未透露之後是否續任理事。分析師認為，若鮑爾感到聯準會獨立性受威脅，可能續任該職以防止川普補上另一名理事。

華勒就任聯準會理事的首次演講就著墨聯準會的獨立性，或許他可以緩解相關疑慮。華勒在聯準會七月的會議上主張降息，與由川普任命的副主席鮑曼一起反對多數決策者做出的維持利率不變決定。

