晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

提前拉貨發威 7月出口飆至566.8億美元續創新高

2025/08/09 05:30

近1年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處製表：記者鄭琪芳）近1年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處製表：記者鄭琪芳）

全年出口將首破5千億美元

財政部昨公布七月出口五六六．八億美元、年增四十二％，連續三個月創歷年單月新高，財政部表示，受惠AI商機及提前拉貨潮，第三季出口將延續正成長，今年出口總值會首度突破五千億美元。（中央社資料照）財政部昨公布七月出口五六六．八億美元、年增四十二％，連續三個月創歷年單月新高，財政部表示，受惠AI商機及提前拉貨潮，第三季出口將延續正成長，今年出口總值會首度突破五千億美元。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布七月出口五六六．八億美元、年增四十二％，連續三個月創歷年單月新高，且連續二十一個月成長，增幅更為十五年最大；累計一至七月出口三三九九．四億美元、創歷年同期新高，年增二十八．三％。財政部表示，受惠AI商機及提前拉貨潮，第三季出口將延續正成長，今年出口總值會首度突破五千億美元、貿易出超有望突破一千億美元，雙雙創歷年新高。

AI急單紅利 Q3出口將延續正成長

另，七月進口四二三．四億美元、為歷年單月次高，月增二．六％、年增二十．八％；前七月進口二六九八．九億美元、年增二十．五％。出、進口相抵，七月出超一四三．四億美元、創單月新高；前七月出超七○○．五億美元、創歷年同期新高，年增二九○．九億美元；其中，前七月對美國出超六九七億美元，已提前刷新歷年新高。

前7月對美出超 提前刷新歷年新高

財政部統計處長蔡美娜說明，七月出口氣勢如虹，主因AI及高效能運算商機擴散、科技新品進入鋪貨期、以及對等關稅上路前加速採購。即使近期籠罩在對等關稅陰影下，但AI產品出貨沒有弱化，反而因急單紅利更為強勁，造就出口「驚驚漲」。不過，傳產外銷前景看淡，加上對等關稅上路，整體出口發展不平衡的困局不容易突破。

對中港出口續降 創24年半新低

前七月總出口、對美國出口、對東協出口及資通與視聽產品出口，均創歷年同期最高。她指出，預料八月資通產品出口可提前刷新歷年新高，且「最快八月、最慢九月，對美國出口可提前改寫歷年紀錄」，美國已連續三個月位居我國第一大出口市場，七月對美出口占比達三十二．九％、創近三十五年新高，對中港則降至二十五．四％、創二十四年半新低。

她說，預估八月出口五一○至五三二億美元、年增十七％至二十二％。至於美國關稅的影響，她指出，半導體關稅尚未具象化，對等關稅部分，行政院委外研究稅率二十％影響對美出口約一成，以此計算，影響單月對美出口約十四億美元，影響今年對美出口約七十億美元、占總出口僅約一．四％，整體影響不大，但個別廠商可能影響很大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財