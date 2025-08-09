提前拉貨發威 7月出口飆至566.8億美元續創新高

近1年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處製表：記者鄭琪芳）

全年出口將首破5千億美元

財政部昨公布七月出口五六六．八億美元、年增四十二％，連續三個月創歷年單月新高，財政部表示，受惠AI商機及提前拉貨潮，第三季出口將延續正成長，今年出口總值會首度突破五千億美元。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布七月出口五六六．八億美元、年增四十二％，連續三個月創歷年單月新高，且連續二十一個月成長，增幅更為十五年最大；累計一至七月出口三三九九．四億美元、創歷年同期新高，年增二十八．三％。財政部表示，受惠AI商機及提前拉貨潮，第三季出口將延續正成長，今年出口總值會首度突破五千億美元、貿易出超有望突破一千億美元，雙雙創歷年新高。

AI急單紅利 Q3出口將延續正成長

另，七月進口四二三．四億美元、為歷年單月次高，月增二．六％、年增二十．八％；前七月進口二六九八．九億美元、年增二十．五％。出、進口相抵，七月出超一四三．四億美元、創單月新高；前七月出超七○○．五億美元、創歷年同期新高，年增二九○．九億美元；其中，前七月對美國出超六九七億美元，已提前刷新歷年新高。

請繼續往下閱讀...

前7月對美出超 提前刷新歷年新高

財政部統計處長蔡美娜說明，七月出口氣勢如虹，主因AI及高效能運算商機擴散、科技新品進入鋪貨期、以及對等關稅上路前加速採購。即使近期籠罩在對等關稅陰影下，但AI產品出貨沒有弱化，反而因急單紅利更為強勁，造就出口「驚驚漲」。不過，傳產外銷前景看淡，加上對等關稅上路，整體出口發展不平衡的困局不容易突破。

對中港出口續降 創24年半新低

前七月總出口、對美國出口、對東協出口及資通與視聽產品出口，均創歷年同期最高。她指出，預料八月資通產品出口可提前刷新歷年新高，且「最快八月、最慢九月，對美國出口可提前改寫歷年紀錄」，美國已連續三個月位居我國第一大出口市場，七月對美出口占比達三十二．九％、創近三十五年新高，對中港則降至二十五．四％、創二十四年半新低。

她說，預估八月出口五一○至五三二億美元、年增十七％至二十二％。至於美國關稅的影響，她指出，半導體關稅尚未具象化，對等關稅部分，行政院委外研究稅率二十％影響對美出口約一成，以此計算，影響單月對美出口約十四億美元，影響今年對美出口約七十億美元、占總出口僅約一．四％，整體影響不大，但個別廠商可能影響很大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法