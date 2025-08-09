250％藥品關稅罩頂 邱泰源：4對策穩定供應

川普預告最高250％的藥品關稅，衛福部長邱泰源昨表示，已部署四大策略，確保臨床用藥不中斷、保障民眾醫療權益。（記者方賓照攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普預告將分階段對進口藥品加徵關稅，最高達二五○％。消息一出，引發各界關注對全球藥品供應與台灣用藥穩定性的衝擊。衛福部長邱泰源昨表示，衛福部已部署四大策略，從「強化供應預警、提升藥品儲備、確保藥價合理、鼓勵在地生產」全面因應，確保臨床用藥不中斷、保障民眾醫療權益。

確保臨床用藥不中斷

藥界憂心，美國對藥品課徵高額關稅恐引發全球藥價連鎖上漲，雖然對台灣的直接衝擊有限，但歐盟藥廠可能將出口美國的損失轉嫁至其他市場，導致進口藥品價格調升，我國目前使用量大的肺癌用藥、肺動脈高血壓藥、乳癌內分泌藥等皆為歐洲專利藥，恐成首波受影響藥品；而原料藥多仰賴中國與印度進口，受美國關稅影響，也可能推高本土學名藥價格，進一步加重健保財務壓力與民眾負擔。

請繼續往下閱讀...

邱泰源指出，衛福部已透過食藥署與健保署啟動應變，包括強化藥品供應預警機制、提升進口藥品安全庫存、進行價格調整評估與鼓勵藥廠在地製造。針對美國製藥品，食藥署已完成盤點，並要求許可證持有商掌握供應風險，同時針對罕藥、生物製劑等高風險藥品加強追蹤，提前因應潛在短缺問題。

藥物儲備方面，已請業者主動提升藥品安全庫存量，尤其針對可能受關稅影響的輸入藥品，預作因應。並鼓勵藥廠擴大原料藥來源，降低對單一國家如中國、印度的依賴，強化原料儲備安全。

對於藥價波動問題，邱泰源說，健保署已依「健保支付標準」規定，開放廠商提出價格調整申請，讓藥廠可因應成本變動，維持市場供應穩定，避免藥品退場或短缺。政府也透過輔導與加速審查機制，協助國內業者強化學名藥、生物相似藥與創新藥品的在地製造能力，提升整體產業韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法