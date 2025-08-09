20％對等關稅衝擊 財經雙部會支持方案起跑

財政部表示，因應美國宣布對等關稅暫時性稅率20%衝擊，提供6項財政支持措施。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳、林菁樺／台北報導〕協助產業因應美國對等關稅衝擊，財政部推出「金融支持」、「降低行政成本」及「租稅優惠」三大面向提供六項財政支持措施，其中輸出入銀行提供「貿易融資利息減碼」及「輸出保費優惠」開始受理申請；經濟部也推出四項支持措施，包含「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」，並放寬申請資格與簡化申請文件。

財政部3面向6財政支持措施

財政部在「金融支持」面向，輸銀提供「貿易融資利息減碼」及「輸出保費優惠」二項措施，以協助廠商及其關連產業降低資金成本，減輕輸出保險徵信費及保險費負擔，鼓勵開拓新市場，確保我國廠商在全球市場競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

「降低行政成本」面向，海關實施「保稅區通關全免裝箱單」及「擴大實施海關遠端稽核」二項簡化通關措施；在「租稅優惠」面向，為鼓勵產業創新轉型，與因應產業發展需求及國際情勢，提供「研發與設備支出抵減」及「擴大抵減適用」二項措施，減輕租稅負擔。

利息、貸款優惠、轉型補助加碼 經濟部推4大支持措施

經濟部也說明，外銷貸款優惠保證加碼部分，中小微企業保證額度每家六千萬元、保證成數九．五成，並加碼減免保證手續費最長二年，非中小微企業保證額度每家一億元、保證成數八到九成。

中小微企業多元發展貸款加碼部分，加碼五十億元，提供依法登記中小微企業利率最高二．二二％、額度最高三千五百萬元貸款，貸款二五○萬元內提供一．五％利息減碼，為期六個月，且提供最低九成信用保證，貸款一百萬元內保證成數一律十成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法