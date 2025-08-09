晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

20％對等關稅衝擊 財經雙部會支持方案起跑

2025/08/09 05:30

財政部表示，因應美國宣布對等關稅暫時性稅率20%衝擊，提供6項財政支持措施。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，因應美國宣布對等關稅暫時性稅率20%衝擊，提供6項財政支持措施。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳、林菁樺／台北報導〕協助產業因應美國對等關稅衝擊，財政部推出「金融支持」、「降低行政成本」及「租稅優惠」三大面向提供六項財政支持措施，其中輸出入銀行提供「貿易融資利息減碼」及「輸出保費優惠」開始受理申請；經濟部也推出四項支持措施，包含「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」，並放寬申請資格與簡化申請文件。

財政部3面向6財政支持措施

財政部在「金融支持」面向，輸銀提供「貿易融資利息減碼」及「輸出保費優惠」二項措施，以協助廠商及其關連產業降低資金成本，減輕輸出保險徵信費及保險費負擔，鼓勵開拓新市場，確保我國廠商在全球市場競爭優勢。

「降低行政成本」面向，海關實施「保稅區通關全免裝箱單」及「擴大實施海關遠端稽核」二項簡化通關措施；在「租稅優惠」面向，為鼓勵產業創新轉型，與因應產業發展需求及國際情勢，提供「研發與設備支出抵減」及「擴大抵減適用」二項措施，減輕租稅負擔。

利息、貸款優惠、轉型補助加碼 經濟部推4大支持措施

經濟部也說明，外銷貸款優惠保證加碼部分，中小微企業保證額度每家六千萬元、保證成數九．五成，並加碼減免保證手續費最長二年，非中小微企業保證額度每家一億元、保證成數八到九成。

中小微企業多元發展貸款加碼部分，加碼五十億元，提供依法登記中小微企業利率最高二．二二％、額度最高三千五百萬元貸款，貸款二五○萬元內提供一．五％利息減碼，為期六個月，且提供最低九成信用保證，貸款一百萬元內保證成數一律十成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財