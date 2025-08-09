日關稅15%封頂？美承諾退稅 未說明時限

政院經貿辦昨晚間指出，行政院4月4日召開記者會時，經貿辦的說明簡報中，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。（資料照）

〔記者鍾麗華、高嘉和／綜合報導〕美國對等關稅新稅率上路，日本才驚覺爭取到十五％的稅率得要疊加既有關稅，並未如歐盟可十五％「封頂」，引發在野黨痛批。正在美國訪問的日本貿易談判代表、經濟再生相赤澤亮正七日表示，經緊急溝通後，美方已同意修改川普總統所頒布的行政命令，並承諾將溢繳的關稅退還給企業；但美方並未說明退還的申請程序與時限等細節。

川普在七月三十一日簽署的行政命令上，明確指出稅率封頂的減免例外「僅適用於歐盟」；這使得日本進口商品在未獲特殊條款待遇情況下，將面臨原有關稅額外加上十五％對等關稅的壓力。也因美日雙方並未簽下書面協議，消息傳出後，在日本引發批評。

為釐清這場「誤會」，赤澤亮正緊急再度赴美，連日在華盛頓與負責關稅談判的美國商務部長盧特尼克進行會談，並與美國財政部長貝森特通話約三十分鐘。赤澤在會後表示，美方對於日本未被納入特別條款適用對象一事「深感遺憾」，美方也承諾將在「適當時機」修正與對等關稅有關的行政命令，並將把多徵收的關稅追溯至八月七日退還給企業。

經貿辦：我20％疊加原關稅 持續與美磋商中

我國行政院經貿辦昨也解釋，根據七月三十一日川普總統簽署的行政命令，各國對等關稅是採產品原有MFN（最惠國待遇）關稅稅率再加上該行政命令附件一所列對等關稅稅率，未列於附件一的國家，則為MFN關稅疊加十％對等關稅；該行政命令中，目前僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算，因此台灣在七日之後的關稅，是二十％再加上原關稅。

但經貿談判辦公室重申，我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及二三二條款相關議題。

