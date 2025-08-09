晴時多雲

彭博：關稅、竊密案 難撼動台積電王冠

2025/08/09 05:30

彭博報導，對於在全球人工智慧淘金熱潮中業績火熱的台積電而言，關稅威脅與間諜活動其實都無法撼動其半導體王冠地位。圖為今年3月，台積電董事長魏哲家（中）在白宮，美國總統川普見證下宣布對美投資案。（路透檔案照）彭博報導，對於在全球人工智慧淘金熱潮中業績火熱的台積電而言，關稅威脅與間諜活動其實都無法撼動其半導體王冠地位。圖為今年3月，台積電董事長魏哲家（中）在白宮，美國總統川普見證下宣布對美投資案。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博專欄作家索貝克（Catherine Thorbecke）撰文指出，在爆出台積電二奈米機密遭員工竊取後不到一天，美國總統川普揚言對晶片課徵一○○％新關稅，然而對於在全球人工智慧（AI）淘金熱潮中業績火熱的台積電而言，關稅威脅與間諜活動其實都無法撼動其王冠地位。

台積電擴大赴美設廠 強化台美聯盟共抗中國

索貝克指出，由於台積電投資美國，因此豁免於晶片關稅。台積電先前承諾投資美國一六五○億美元，台積電將製造擴大至美國只會強化台灣與華府的聯盟，為其業務拓展提供空間，同時顯示在反制中國上，台積電與矽谷站在同一陣線。

川普認知到若對台積電課重稅 反自傷美國科技野心、星際之門計畫

此外，川普可能理解到對台積電課徵極高關稅可能衝擊美國的科技野心，因為美國科技領先中國的本土巨頭輝達、蘋果等皆是台積電最大客戶，再者，該關稅也破壞川普推動的「星際之門」AI基礎建設計畫，該計畫依賴數十萬顆先進晶片。

然而，關稅並不是讓台積電最頭痛的問題，商業間諜遠非普通的智財竊取，目前依台灣國安法調查的台積電洩密案，可能演變成更廣泛的地緣政治爭端。

根據台灣檢方說法，竊密人員鎖定最先進的二奈米製程資訊。除了台積電外，只有三星、英特爾及日本新創公司Rapidus積極量產該先進製程，當中許多業者都依賴同一家供應商，亦即一名涉案人員任職的東京威力科創。

台灣與台積電深耕數十年 沒捷徑或可一夜內竊走

先進製程的關鍵生產技術可能耗費數百億研發成本，且需要在晶圓廠、設備及工程師上進行大規模投資。台灣與台積電已花費數十年打造此基礎，而且沒有捷徑可以超越台積電的主導地位，即使是用不道德的方式亦然。許多國家與企業已投入入數十億美元，試圖打破台積電在先進晶片製造的地位，但這些來之不易的成就無法一夜之間被竊取。

索貝克指出，台積電最近一季營收約二十四％來自三奈米技術，預料今年底量產的下一代製程，需求已很高，台積電的主導地位，不僅使其在匯率狀況不利以及貿易局勢不穩定之際握有定價權，也成為台灣政府的半導體外交籌碼。

