核三公投辯論》葉宗洸︰核電攸關國安 緊急供電選項

〔記者林菁樺／台北報導〕「核三重啟公投案」首場意見發表會昨登場，清大教授葉宗洸對上台電董事長曾文生。葉宗洸在核安、能源進口、核電價格、能源安全涉及國安等多面著力；他強調，賴總統應該做到選前對人民宣示，至少保留核電機組，作為緊急供電選項，核三不僅是能源政策，更涉及國安議題。

葉宗洸提到，國內外都有人主張台灣續用核電，中國對台不友善，但核電廠是國際爆發戰爭衝突時，交戰國都不會攻擊的目標；核三廠若保留，可供應五％到六％電力，一旦台灣海岸被封鎖，仍可透過核電供應軍事指揮、政府、醫院等單位，戰備上非常必要存在。

核三保留可供5～6％電力

他說，反對核電多種理由，包括台灣位處地震帶，但核三廠耐震程度是台北一○一大樓的二倍；至於核電廠運轉執照四十年，但美國已有八十多座機組延役，沒有時間一到組件就會毀壞。

葉宗洸指出，賴清德在競選總統時曾說要保留核電機組做為緊急供電選項，他問反方代表是否支持總統論述？他強調，至少讓剛停止運轉的核三廠二號機，可在一年之內藉由管制機關修法與台電積極作為，「恢復成停機待命」，保留核電機組不僅是單純用電需求，更牽涉能源安全、國安。

