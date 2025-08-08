晴時多雲

核三公投辯論》曾文生︰先完成安檢 公投程序才合理

2025/08/08 05:30

「核三重啟公投案」首場意見發表會昨登場。台電董事長曾文生（左）為反方代表，清大教授葉宗洸（右）為正方代表。（記者田裕華攝）「核三重啟公投案」首場意見發表會昨登場。台電董事長曾文生（左）為反方代表，清大教授葉宗洸（右）為正方代表。（記者田裕華攝）

推高階核廢選址立法

台電將負責任找解方

〔記者林菁樺／台北報導〕「核三重啟公投案」首場意見發表會昨登場。台電董事長曾文生作為反方代表，他強調，公投主文「安全疑慮」寫得容易，但需要時間與多道程序，此時公投不符合程序上合理要求；而台電會在核管法子法正式公告後，依法啟動自我安檢，也推動高階核廢選址立法，要負責任找出解方。

曾文生說，得先有科學檢測、資料說明後，再邀請國人做決定，「現在推動公投，不符合程序上合理要求」；他身為台電董事長，作為反方代表，要向外界表達，「任何核電展延使用執照使用時間，都有一定程序」，要有公開透明的安全檢測，台電也做自我安全檢查報告後，把極端狀態或無法完全做到等狀況，都清楚說明，再進行國人意志展現，「這才是正確程序」。

有關正方代表葉宗洸提到，核三供電占六％有其必要性；曾文生也坦言，平白無故減掉「當然有壓力」，但機組除役都在計畫當中，而台灣備轉容量率最低出現在二○一六至二○一七年，當時核二、核三都沒除役，備轉率低於六％超過一百天，現在即使是夜尖峰，低於六％已小於十天。

曾文生強調，二○一一年馬前總統時說核一、二、三不延役，今年所有機組執照到期，民進黨政府並沒有更改過執照時間，是在今年五月立法院修改核管法，將執照運轉時間調整，屆期再申請的可能性才打開。

台電對核電遵循「三個原則、兩個必須」，只要核管法子法確定通過並公告，台電會依法啟動自我安檢；他強調，核能使用不應被簡化，忽略背後價值，台電也正在進行高階核廢料選址工作，做出負責任態度。

