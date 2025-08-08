晴時多雲

日本TEL認了 前員工涉台積洩密案

2025/08/08 05:30

台積電二奈米洩密案傳得沸沸揚揚，日本設備大廠TEL昨終於發聲承認了！（中央社資料照）台積電二奈米洩密案傳得沸沸揚揚，日本設備大廠TEL昨終於發聲承認了！（中央社資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電二奈米洩密案傳得沸沸揚揚，日本設備大廠TEL昨終於發聲承認了！TEL聲明指出，集團子公司東京威力科創台灣（Tokyo Electron Taiwan）一名前員工，經確認涉及台灣司法機關於八月五日公布的事件；經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩。

TEL表示，公司以遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則的行為；對於涉案的台灣子公司前員工，公司已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

TEL指出，經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩；此外，基於此案已經進入司法程序，現階段將無法提供更多資訊。

該案引發半導體業界議論紛紛，因TEL集團也是日本知名「半導體國家隊」的供應商，而TEL前高管還轉任這個半導體國家隊的會長；這家被視為日本半導體復興的重點公司，是由日本官方主導與補助成立，股東包括日本知名銀行、IT集團與汽車大廠等。

該日本國家隊之前還對外展現二奈米晶片原型，因技術是向IBM專利授權，也被稱為是川普政府推動半導體「台灣加一」的指標。

但與該公司有往來的台灣供應商透露，「他們目前連客戶在哪都還不知道」，就算拿到台積電機密資料，恐怕也不知如何用起。

