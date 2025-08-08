晴時多雲

台積15A廠也傳竊密 新加坡籍副理判刑1年

2025/08/08 05:30

曾任職台積電負責28奈米製程的新加坡籍雷姓男子，被查出離職前3度複印台積電機密資料。（示意圖，法新社資料照）曾任職台積電負責28奈米製程的新加坡籍雷姓男子，被查出離職前3度複印台積電機密資料。（示意圖，法新社資料照）

負責28奈米製程整合 2016年複印機密資料 離職隨即投奔中芯國際

〔記者陳彩玲／台北報導〕台積電傳出二奈米先進製程技術外洩事件，據了解，十五A廠資料也曾遭員工竊取。負責二八奈米製程的新加坡籍雷姓男子，被查出二○一六年離職後不到一個月，投奔至中國「中芯國際」任職，所幸廠區人事單位機警發現，揪出雷男離職前，三度複印機密資料五十頁，智慧財產及商業法院依違反營業秘密法判一年徒刑、緩刑三年，須向公庫支付五十萬元。

判決指出，二○一三年九月，雷男在台積電晶圓十五A廠擔任先進製程整合部門副理，負責客戶二八奈米製程高效能產品的製程整合工作，明知未公開揭露的技術機密資訊，均為公司的營業秘密，竟於二○一六年八月離職前，利用下班時間複印公司「Security C」的機密資料，包括客戶產品製程中保護層測試資料六頁、指標資料四十二頁、製程資料二頁。

影響台積高科技競爭力 違反營業秘密法

法院審理時，雷男坦承犯行，法官認定，雷男複印的資料是台積電營業秘密，具高度經濟價值，影響台積電在高科技領域的競爭力，依涉犯營業秘密法逾越授權範圍而重製營業秘密罪，處有期徒刑一年，審酌雷男未有犯罪前科紀錄，且有意與告訴人和解，惟台積電未有意願而破局，考量雷男對自身犯行已有反省，宣告緩刑三年，須向公庫支付五十萬元。

另雷男在離職前稱要返鄉任職，實際上是投奔與台積電具競爭關係的中芯國際公司，被檢方認定為預謀犯案，涉犯營業秘密法意圖在中國使用而逾越授權範圍重製營業秘密罪。雷男否認，辯稱他二○一六年入選台積電領導人培養計畫，為升職準備而大量閱讀、複印公司各種資料，並非預作未來轉職使用，且其新職是在中芯國際的子公司中芯北方，擔任生產技術工程中心總監，負責改善工廠運營效率，並未涉製程技術研發。

法官審理後認為，雷男和台積電並無競業禁止的約定，且檢方並未證明雷男有參與中芯北方或中芯國際半導體製程技術，難僅因他離職前曾大量閱覽台積電內部資訊，從而推論他要拿到中國使用，此部分因罪證不足判無罪。

