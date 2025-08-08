財經青紅燈》偏鄉「空城」化

內政部最新發布的低度使用（用電）住宅統計報告，空屋率大於20%（每5宅有1宅是空屋）區域，全國竟高達31個鄉鎮市區。（示意圖，中央社資料照）

根據內政部最新發布的低度使用（用電）住宅統計報告，低度使用住宅比率（俗稱空屋率）大於20%（每5宅有1宅是空屋）區域，全國竟高達31個鄉鎮市區。

攤開列表一看，幾乎全數位於偏鄉，像是新北市平溪、雙溪與高雄市那瑪夏區、甲仙區，及屏東縣霧臺鄉、新竹縣五峰鄉、澎湖縣白沙鄉、連江縣莒光鄉等。

近幾年鄰近國家中的日本，早陸續有鄉鎮淪為空城，不但引起網紅拍片探險的新題材，甚至部分鄉鎮因人口老化、工作機會少，年輕人紛紛搬離，導致出生率長期處於低檔、甚至掛蛋，隨著村民離世，人口數越來越少、空屋也越來越多，到處可見年久失修的房屋，進而演變成「滅村」危機。

「空城」現象也逐步在台灣偏鄉蔓延開來，尤其人口老化、工作機會缺乏、出生率低等三大社會現象交疊衝擊，隨之而來的是年輕人搬離、廢校、空屋率上升等現實情境。

幾乎全球城市在都市化過程中，難免出現人口過度集中都會區，造成擁擠，甚至公共設施無法負荷，反觀偏鄉則在都會區吸納大量人口之後，逐漸凋零、人口也跟著老化，更缺乏新進住人口支援，最終只能淪為空城。

偏鄉通常面臨醫療、交通等不便等問題，以日本節目「秘境有房好吃驚」為例，拍攝題材常常是深山裡只有一戶住家，居住者多數是高齡長者，外出採買、辦事都只能靠自己開車，且路途都是山間小徑，其實相對驚險。

台灣已邁入超高齡社會，人口老化、少子化的現狀短時間內難以改變，又碰上偏鄉空城化的進行式，因此近幾年不時因為颱風、地震等天災，進而出現救援困難等情況。（徐義平）

