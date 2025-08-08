晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》偏鄉「空城」化

2025/08/08 05:30

內政部最新發布的低度使用（用電）住宅統計報告，空屋率大於20%（每5宅有1宅是空屋）區域，全國竟高達31個鄉鎮市區。（示意圖，中央社資料照）內政部最新發布的低度使用（用電）住宅統計報告，空屋率大於20%（每5宅有1宅是空屋）區域，全國竟高達31個鄉鎮市區。（示意圖，中央社資料照）

根據內政部最新發布的低度使用（用電）住宅統計報告，低度使用住宅比率（俗稱空屋率）大於20%（每5宅有1宅是空屋）區域，全國竟高達31個鄉鎮市區。

攤開列表一看，幾乎全數位於偏鄉，像是新北市平溪、雙溪與高雄市那瑪夏區、甲仙區，及屏東縣霧臺鄉、新竹縣五峰鄉、澎湖縣白沙鄉、連江縣莒光鄉等。

近幾年鄰近國家中的日本，早陸續有鄉鎮淪為空城，不但引起網紅拍片探險的新題材，甚至部分鄉鎮因人口老化、工作機會少，年輕人紛紛搬離，導致出生率長期處於低檔、甚至掛蛋，隨著村民離世，人口數越來越少、空屋也越來越多，到處可見年久失修的房屋，進而演變成「滅村」危機。

「空城」現象也逐步在台灣偏鄉蔓延開來，尤其人口老化、工作機會缺乏、出生率低等三大社會現象交疊衝擊，隨之而來的是年輕人搬離、廢校、空屋率上升等現實情境。

幾乎全球城市在都市化過程中，難免出現人口過度集中都會區，造成擁擠，甚至公共設施無法負荷，反觀偏鄉則在都會區吸納大量人口之後，逐漸凋零、人口也跟著老化，更缺乏新進住人口支援，最終只能淪為空城。

偏鄉通常面臨醫療、交通等不便等問題，以日本節目「秘境有房好吃驚」為例，拍攝題材常常是深山裡只有一戶住家，居住者多數是高齡長者，外出採買、辦事都只能靠自己開車，且路途都是山間小徑，其實相對驚險。

台灣已邁入超高齡社會，人口老化、少子化的現狀短時間內難以改變，又碰上偏鄉空城化的進行式，因此近幾年不時因為颱風、地震等天災，進而出現救援困難等情況。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財