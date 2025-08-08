晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》台積電飆新天價 台股站上24000點

2025/08/08 05:30

川普宣布半導體關稅100%但豁免赴美設廠者，激勵護國神山台積電股價一早跳空開高，大漲4.89%，以1180元再創掛牌新高，並帶動台股大漲556.41點，收在24003.77點，衝上24000點大關，再創一年來新高。（中央社）川普宣布半導體關稅100%但豁免赴美設廠者，激勵護國神山台積電股價一早跳空開高，大漲4.89%，以1180元再創掛牌新高，並帶動台股大漲556.41點，收在24003.77點，衝上24000點大關，再創一年來新高。（中央社）

美國總統川普宣布將對所有進口半導體晶片徵收100%的關稅，但對於已經承諾或正在美國設廠的公司豁免此項關稅，由於台積電（2330）符合豁免條件，消息一出，市場歡聲雷動，對台積電（2330）可說是大利多，台積電股價一早跳空開高，大漲4.89%，以1180元再創掛牌新高，半導體、AI概念股全面噴出，電子股百花齊放，成交比重達73.6%，加權指數終場飆漲556.41點，收在24003.77點，衝上24000點大關，再創一年來新高，成交量大增至4639億元。

3大法人昨合計買超497.5億元，其中外資大買432.4億元、投信買超9.9億元、自營商買超55.1億元；外資台指期淨空單昨小減1591口，累積外資台指期淨空單約3.47萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台積電大漲，同時帶動設備股大漲，在美國設廠即得到免死金牌，未來對等關稅衝擊已經降低，最壞狀況已有心理準備，未來衝擊以中小型傳產股為主，指數第四季再過歷史高點不難，美國聯準會（Fed）降息後將再引發熱錢效應，高檔可調節漲多股票，等待未來量縮後布局主流股。

群益期貨指出，昨日台股由台積電強勢領漲，呈現跳空大漲格局，早盤衝高後盤中便一路橫盤整理，終場台股收在波段新高位置，成交金額放大，外資期現貨樂觀布局，台股昨日量價齊揚態勢，目前在台股屬於創高階段下，短線拉回仍可樂觀操作。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財