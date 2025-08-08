盤勢分析》台積電飆新天價 台股站上24000點

川普宣布半導體關稅100%但豁免赴美設廠者，激勵護國神山台積電股價一早跳空開高，大漲4.89%，以1180元再創掛牌新高，並帶動台股大漲556.41點，收在24003.77點，衝上24000點大關，再創一年來新高。（中央社）

美國總統川普宣布將對所有進口半導體晶片徵收100%的關稅，但對於已經承諾或正在美國設廠的公司豁免此項關稅，由於台積電（2330）符合豁免條件，消息一出，市場歡聲雷動，對台積電（2330）可說是大利多，台積電股價一早跳空開高，大漲4.89%，以1180元再創掛牌新高，半導體、AI概念股全面噴出，電子股百花齊放，成交比重達73.6%，加權指數終場飆漲556.41點，收在24003.77點，衝上24000點大關，再創一年來新高，成交量大增至4639億元。

3大法人昨合計買超497.5億元，其中外資大買432.4億元、投信買超9.9億元、自營商買超55.1億元；外資台指期淨空單昨小減1591口，累積外資台指期淨空單約3.47萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台積電大漲，同時帶動設備股大漲，在美國設廠即得到免死金牌，未來對等關稅衝擊已經降低，最壞狀況已有心理準備，未來衝擊以中小型傳產股為主，指數第四季再過歷史高點不難，美國聯準會（Fed）降息後將再引發熱錢效應，高檔可調節漲多股票，等待未來量縮後布局主流股。

群益期貨指出，昨日台股由台積電強勢領漲，呈現跳空大漲格局，早盤衝高後盤中便一路橫盤整理，終場台股收在波段新高位置，成交金額放大，外資期現貨樂觀布局，台股昨日量價齊揚態勢，目前在台股屬於創高階段下，短線拉回仍可樂觀操作。（記者卓怡君）

