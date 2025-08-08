印度苦吞50%關稅 電子五哥神經緊繃

美國總統川普宣布，對印度產品加徵25%懲罰性關稅，使總關稅稅率提高至50%，引發全球供應鏈高度關注，特別是近年積極前往印度設廠的台股電子五哥。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕被形容為「關稅帝君」的美國總統川普以印度進口俄羅斯石油為由祭出重手，對印度產品加徵25%懲罰性關稅，使總關稅稅率提高至50%，被視為抽中「下下籤」，引發全球供應鏈高度關注，特別是近年積極前往印度設廠的台股電子五哥。

根據川普最新說法，由於印度政府「直接或間接自俄羅斯進口石油」，等同資助俄羅斯的戰爭機器，因此簽署行政命令，針對進口至美國的印度商品加徵額外25%關稅，與先前公布的第一波25%合併計算後，總稅率達到50%。新關稅將於21天後生效，首波25%則自本週四實施。

請繼續往下閱讀...

傳蘋果遊說 iPhone排除加稅

外界關注川普此舉是否波及蘋果iPhone的印度製造供應鏈，蘋果預計9月召開秋季新品發表會，iPhone 17系列新機正進入量產爬坡期，此次不排除讓印度代工廠與中國同步生產高階機種。產業人士指出，川普與蘋果執行長庫克可望藉由談妥一系列投資美國的交換條件，讓iPhone被排除在此次印度加稅清單之外，得以倖免於難。

多年來，台灣電子代工大廠為分散美中貿易戰風險，並強化區域供應能力，積極前往印度擴大設廠，包括台達電（2308）、緯創（3231）、和碩（4938），以及全球最大科技集團鴻海等業者皆有布局。目前尚未傳出相關企業中止印度產能擴充行動，而是持續協調世界各地廠區，視情況逐步強化不同市場的服務能力。

長期深耕印度的台灣廠務工程企業指出，台達電目前尚有兩座工廠的擴建計畫等待啟動；而全球最大科技集團鴻海則於海得拉巴、邦加羅爾與欽奈等地，持續多點展開專案工程，而台表科（6278）二期廠房預計今年底交付，三期廠位於靠近孟買的古德拉特邦，已進入整頓裝修階段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法