熱門股》帶量大漲 鴻海奔8個月新高

法人看好鴻海第二季財報數據可望創下歷史單季新高紀錄，有機會挑戰重回200元關卡。（記者方韋傑攝）

受惠於在美投資計劃可望讓旗下產品免於232條款關稅，鴻海（2317）昨日股價盤中一度觸及195元，創下近8個月波段新高，終場收在194.5元，上漲4.57%，成交量逾11.6萬張；法人看好隨著14日法說會在即，鴻海第二季獲利可望創下單季新高，股價有機會叩關200元。

外資昨日大舉買超鴻海4.2萬張，加上投信、自營商同步看多，三大法人合計買超4.7萬張；目前法人普遍看旺鴻海展望，14日法說會市場關注重點包括美系雲端服務供應商的AI伺服器需求、新國際合作契機與自動化增產效益能否落實。

法人指出，關稅政策明朗化，鴻海AI伺服器、智能手機、筆電等產品亦可望維持穩健表現，帶動整體營收規模進一步放大。雖然未來仍需面對市場競爭與新產品導入的挑戰，但鴻海具備強化高科技製造與全球供應鏈優勢的策略，預料將有助於提升其在全球市場的競爭力與市占率。（記者方韋傑）

