台塑四寶7月營收三好一壞 Q3南亞台化樂觀

2025/08/08 05:30

台塑四寶7月營收回溫，樂觀看待第三季市況。（資料照）台塑四寶7月營收回溫，樂觀看待第三季市況。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶昨（7）日公告7月營收，除台化（1326）外，台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）7月營收都呈現月增；至於8月與第三季營運，台塑四寶多樂觀以對，但受到定檢與歲修影響，台塑與台塑化第三季營收恐較第二季小幅下滑。

台塑Q3歲修廠數增 估營收微跌

台塑7月營收145.97億元、月成長1.6％、年減17.5%。台塑指出，美國關稅政策逐漸明朗，全球貿易戰緩和，市場需求逐漸恢復，且中國持續推出刺激經濟措施，可望帶動石化產品需求增加，再加上近期海運費走跌，以及台幣兌美元匯率貶值，有利產品出口，不過，第三季歲修廠數較第二季增加、產銷量減少，預期季營收微幅衰退。

南亞Q3勝Q2 台化單月虧轉盈

南亞7月營收211.5億元、月增2.7%、年減6.1%。南亞指出，若排除匯率差異，7月營收月增可達4.2%，主要是網通、電腦、AI伺服器、消費型電子商品進入電子傳統旺季，需求良好，加上客戶半年度盤點後回補庫存，使電路板、銅箔基板等電子材料產品業績成長；看好8月營收續增、第三季表現優於第二季。

台化7月營收233億元、月減6%、年減22.3%。台化分析，台化寧波廠因PTA（對苯二甲酸）及萃餘油配合市況產銷調節所致，營收減少6億元，不過，董事長洪福源也表示，「單月已順利虧轉盈」，而且市況是朝好的方向發展，今年「金九銀十」可以期待。

台塑化7月營收565.34億元、月增5.2%、年減6.1%。台塑化指出，7月營收呈現月增，主要是煉製效益較佳，7月原油煉製量較6月增加145.4萬桶，總計煉油事業7月全產品銷售量也比6月增加82.3萬桶，但由於輕油裂解廠8月起進行年度定檢，預計第三季平均產能利用率降至61%，營收恐較第二季下滑。

