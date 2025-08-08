日美談判陷羅生門 白宮稱15％非上限

白宮官員六日證實，自八月七日起實施的新制，將對所有自日本進口的商品，一律在現行關稅基礎上加徵十五％。（彭博資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕儘管日方先前宣稱已與美方達成對等關稅協議，日本輸美商品關稅上限為十五％，但美國白宮與官方文件卻明確指出，十五％並非上限，而是將在現行關稅基礎上額外加徵的「附加關稅」；日本政府因此飽受在野黨抨擊，但官房長官林芳正仍強調，美方不會對所有日本輸出品一律加徵十五％的附加關稅，「日美之間並無認知落差」。

日本多家媒體昨引述白宮官員消息，有別於日本對貿易協定的解釋，美方將不會給予日本輸美商品關稅上限十五％的特殊待遇。白宮官員六日接受《朝日新聞》採訪時更證實，自八月七日起實施的新制，將對所有自日本進口的商品，一律在現行關稅基礎上加徵十五％。

川普政府先前公布的行政命令，僅概述對貿易夥伴徵收的關稅，但其中明確指出只有歐盟才能獲得已收關稅商品的豁免，即所謂的對等關稅「封頂條款」適用對象。

美國《聯邦公報》於六日刊登的正式文件，也明確指出將對日本輸美商品一律在現行各項目稅率基礎上額外加徵十五％，美國海關暨邊境保護局（CBP）也在四日向進口商發出類似的通知。這意味著，許多原本預期維持較低關稅或不變的日本商品，將面臨關稅大幅提升的風險。

日本在野黨痛批，與美國沒有「白紙黑字的正式協議文件」，之前的協商根本就只是「口頭承諾」，要求首相石破茂出面說明，釐清雙邊溝通是否存在重大誤會。

正在美國訪問的日方談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正於六日會晤美國商務部長盧特尼克，就關稅措施進行磋商；雙方對關稅稅率的認知存在分歧，日本政府稱赤澤要求美方確認對等關稅協議內容並立即履行，但未透露盧特尼克的回應。赤澤亮正預計將持續與美方協商至八月八日。

