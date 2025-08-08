助農漁業抗關稅 180億元支持方案上路

因應美國對台灣暫時性關稅，農業部昨宣布，180億元農漁產業支持方案正式受理申請。（法新社資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國對台灣二十％暫時性關稅正式啟動，對此，農業部昨宣布，已規劃一八○億元農漁產業支持方案正式受理申請，其中在金融支持方面，加碼補助農貸利率最高達一％、期限一年、額度最高三千萬元，同時也彙整蘭花、毛豆、茶葉、吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀及遠洋漁業等產業意見，滾動檢討方案。

農業部表示，針對有輸美外銷實績，或受美國對等關稅直接、間接影響及其關聯產業的農漁民、農民團體、農企業，貸款利息補貼從○．七五％加碼最高達一％，利息補助由六個月延長至一年，最高補貼貸款額度舊貸及新貸合併由二千萬元提高至三千萬元。

另外，為提高外銷供應鏈韌性，維持產品競爭優勢，農業部說，針對花卉產業將提供冷鏈、溫室等補助，最高一千萬元，也補助品種特性檢測及技術診斷服務；毛豆補助冷鍊及生產設備，並以每案二十萬元鼓勵創新加工及改善包裝；國產茶也獎勵產銷設備升級轉型，同樣二十萬元鼓勵創新加工與包裝；養殖漁業提供受影響魚種的冷鏈新建或升級補助計畫，再獎勵養殖與加工業者的生產穩定供銷；鬼頭刀等遠洋漁業也有運輸設備補助，並滾動式檢討補貼魚種。

農業部說，其他還有獎勵農漁民開拓美國及其他海外市場，提供行銷活動補助方案，美國市場最高三百萬元、其他市場一五○萬元，或跨域行銷、海外參展補助等；更提供外銷獎勵，如花卉每公斤獎勵最高四十元、虱目魚每公斤最高四十四元等，將依美國關稅影響，滾動調整品項。

