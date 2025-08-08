晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

助農漁業抗關稅 180億元支持方案上路

2025/08/08 05:30

因應美國對台灣暫時性關稅，農業部昨宣布，180億元農漁產業支持方案正式受理申請。（法新社資料照）因應美國對台灣暫時性關稅，農業部昨宣布，180億元農漁產業支持方案正式受理申請。（法新社資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國對台灣二十％暫時性關稅正式啟動，對此，農業部昨宣布，已規劃一八○億元農漁產業支持方案正式受理申請，其中在金融支持方面，加碼補助農貸利率最高達一％、期限一年、額度最高三千萬元，同時也彙整蘭花、毛豆、茶葉、吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀及遠洋漁業等產業意見，滾動檢討方案。

農業部表示，針對有輸美外銷實績，或受美國對等關稅直接、間接影響及其關聯產業的農漁民、農民團體、農企業，貸款利息補貼從○．七五％加碼最高達一％，利息補助由六個月延長至一年，最高補貼貸款額度舊貸及新貸合併由二千萬元提高至三千萬元。

另外，為提高外銷供應鏈韌性，維持產品競爭優勢，農業部說，針對花卉產業將提供冷鏈、溫室等補助，最高一千萬元，也補助品種特性檢測及技術診斷服務；毛豆補助冷鍊及生產設備，並以每案二十萬元鼓勵創新加工及改善包裝；國產茶也獎勵產銷設備升級轉型，同樣二十萬元鼓勵創新加工與包裝；養殖漁業提供受影響魚種的冷鏈新建或升級補助計畫，再獎勵養殖與加工業者的生產穩定供銷；鬼頭刀等遠洋漁業也有運輸設備補助，並滾動式檢討補貼魚種。

農業部說，其他還有獎勵農漁民開拓美國及其他海外市場，提供行銷活動補助方案，美國市場最高三百萬元、其他市場一五○萬元，或跨域行銷、海外參展補助等；更提供外銷獎勵，如花卉每公斤獎勵最高四十元、虱目魚每公斤最高四十四元等，將依美國關稅影響，滾動調整品項。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財