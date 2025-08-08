晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣半導體不怕競爭 劉鏡清︰三種模式與美合作

2025/08/08 05:30

國發會主委劉鏡清昨赴立法院備詢。（記者方賓照攝）國發會主委劉鏡清昨赴立法院備詢。（記者方賓照攝）

自建、併購、合作都可免稅

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普宣布將對半導體課徵一○○％關稅，但只要企業承諾在美設廠與製造就可豁免。國發會主委劉鏡清昨赴立法院備詢時表示，我國半導體業者有三種模式在進行，包括自建廠、併購美廠以及和美國業者合作，先前與半導體業者的訪談也發現，多數業者認為，若和其他國家承受同樣的半導體稅率，則大家立足點一樣，競爭力沒太大差異。

劉鏡清舉例，除了像台積電自建廠，也有台廠像中美晶透過併購取得美廠，都在免稅範圍，還有聯電則是跟英特爾合作，也可以免稅。政府評估，去年台灣晶片出口美國七十四億美元，扣除台積電在美設廠和中美晶等，不到六十億美元，占全國出口值約一．一二％，影響沒想像得大。他還說，台積電已在美國亞利桑那設廠，加上在俄勒岡州也有廠，不受關稅影響，目前美國宣布的半導體關稅對台積電來說是利多。

劉鏡清表示，與相關業者做過多次討論，從競爭力角度來看，台灣半導體就算受到一○○％的關稅，對手也是受到一○○％的關稅，大家是同一個競爭點，因此大部分半導體業者覺得大家立足點一樣，競爭力沒太大差異。

劉鏡清強調，台灣在半導體產業上韌性非常強，應該是全世界最強，如果第一強者都害怕，其他國家會更害怕。政府對產業信心很高，產業對自己信心也很高。

立委關切如何讓台積電優勢留在台灣。劉鏡清表示，首先，政府審核時，關鍵技術與最新技術不會優先出去，台積電推進的一．四奈米還有二奈米製程都在台灣，關鍵技術守得住；第二，台積電研發人員一萬多人，絕大部分在台灣；第三，台積電的關鍵領導團隊、總部也在台灣，因此台積電優勢「一定守得住」。

劉鏡清表示，台積電對美投資的同時，最新的技術一定在台灣，且目前台積電在高雄和嘉義設廠的計畫都沒有改變，「台積電在台灣投資，遠超過在美國投資」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財