台灣半導體不怕競爭 劉鏡清︰三種模式與美合作

自建、併購、合作都可免稅

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普宣布將對半導體課徵一○○％關稅，但只要企業承諾在美設廠與製造就可豁免。國發會主委劉鏡清昨赴立法院備詢時表示，我國半導體業者有三種模式在進行，包括自建廠、併購美廠以及和美國業者合作，先前與半導體業者的訪談也發現，多數業者認為，若和其他國家承受同樣的半導體稅率，則大家立足點一樣，競爭力沒太大差異。

劉鏡清舉例，除了像台積電自建廠，也有台廠像中美晶透過併購取得美廠，都在免稅範圍，還有聯電則是跟英特爾合作，也可以免稅。政府評估，去年台灣晶片出口美國七十四億美元，扣除台積電在美設廠和中美晶等，不到六十億美元，占全國出口值約一．一二％，影響沒想像得大。他還說，台積電已在美國亞利桑那設廠，加上在俄勒岡州也有廠，不受關稅影響，目前美國宣布的半導體關稅對台積電來說是利多。

劉鏡清表示，與相關業者做過多次討論，從競爭力角度來看，台灣半導體就算受到一○○％的關稅，對手也是受到一○○％的關稅，大家是同一個競爭點，因此大部分半導體業者覺得大家立足點一樣，競爭力沒太大差異。

劉鏡清強調，台灣在半導體產業上韌性非常強，應該是全世界最強，如果第一強者都害怕，其他國家會更害怕。政府對產業信心很高，產業對自己信心也很高。

立委關切如何讓台積電優勢留在台灣。劉鏡清表示，首先，政府審核時，關鍵技術與最新技術不會優先出去，台積電推進的一．四奈米還有二奈米製程都在台灣，關鍵技術守得住；第二，台積電研發人員一萬多人，絕大部分在台灣；第三，台積電的關鍵領導團隊、總部也在台灣，因此台積電優勢「一定守得住」。

劉鏡清表示，台積電對美投資的同時，最新的技術一定在台灣，且目前台積電在高雄和嘉義設廠的計畫都沒有改變，「台積電在台灣投資，遠超過在美國投資」。

