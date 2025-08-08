晴時多雲

台經院︰紅蘿蔔加棍棒 衝擊全球半導體布局

2025/08/08 05:30

美國總統川普稱將對所有進口晶片、半導體徵收100％的關稅，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠「可豁免」。（法新社資料照）美國總統川普稱將對所有進口晶片、半導體徵收100％的關稅，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠「可豁免」。（法新社資料照）

若更多供應鏈廠商赴美投資

台灣本土生產晶片比例恐降

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普昨宣布，將對所有輸美半導體開徵一○○％關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠就能免於關稅。台經院產經資料庫總監劉佩真分析，對於台灣半導體業來說，未來需關注是否有更多供應鏈廠商赴美投資，這可能使得台灣本土生產的晶片比例下滑，進而影響到台灣就業市場和經濟成長中的投資表現。

劉佩真指出，川普先前祭出「紅蘿蔔」政策，也就是在大而美法案下，對於半導體的投資抵減率，從二十五％上升到三十五％，而現在又祭出「棍棒」模式，這都會影響到全球半導體業者未來布局的策略和方向。由於美國還是全球最大的AI（人工智慧）、高效能運算市場，預料將影響先進製程業者，但還是會因各廠商目前布局美國狀況而有所落差。

劉佩真表示，台積電已宣布在美國投資設廠，因此這次關稅對台積電影響相對有限，但因美國目前供應鏈仍不完整，若要從其他地方進口材料和耗材等，是否會提高美國廠的建廠成本，有待觀察，但至少在整個晶圓代工市場的競爭結構方面，並未改變，也就是英特爾、三星、台積電同樣都可以獲得豁免，因此未來的競爭狀況還是會回歸到先進製程良率的表現，而台積電在其中是佼佼者。

她強調，川普昨祭出的「組合拳」，可能會強化未來全球半導體業在美國落地生產，使得整體供應鏈面對更高的成本，終端應用產品售價提高可能還是無可避免，影響電子產品的消費週期，也對半導體的市場需求帶來不確定性。

