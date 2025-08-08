晶片關稅100％ 經貿辦︰續爭取最優惠稅率

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣昨指出，我方談判團隊一定會持續爭取把二三二條款及對等關稅一併討論。（記者方賓照攝）

不影響台美談判進度 我方訴求232條款及對等關稅一併討論

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普稱將對所有進口晶片、半導體徵收一○○％的關稅，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠「可豁免」。對此，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣昨指出，這並不會影響台美雙方目前的談判進度，我方談判團隊一定會持續爭取把二三二條款及對等關稅一併討論，目的就是要爭取最優惠的關稅。

顏慧欣昨在院會後會記者會指出，川普的談話是在說明蘋果投資案順帶提到的，具體而言，會不會針對晶片、半導體課徵一○○％關稅，還要視川普發布的行政命令內容而定。

由於美國對等關稅新稅率七日正式上路，台美尚未完成協議，台灣暫時性稅率為二十％，行政院長卓榮泰在院會也指示，在韌性特別預算案通過前，各部會先以「移緩濟急」方式，給予受衝擊產業必要支持，產業支持方案昨起開放申請。據了解，經費擬先以第二預備金支應。

川普正式公布行政命令 才能界定最終適用範圍

對於是否有評估受影響產業？顏慧欣指出，所謂半導體調查所涉及層面，包括半導體終端產品、半導體中間組裝的設備或者零組件，但最終二三二條款的範圍，還是要等川普正式公布行政命令後，才能界定出最終的適用產品範圍。

顏慧欣說，目前就台灣來說，出口到美國的有很高比重是涉及到資通訊產業，因此談判團隊會努力在接下來與美國在對等關稅談判過程當中，要把二三二調查及供應鏈合作部分，一併和美國討論，目的就是要爭取最優惠的關稅，讓半導體產業無論是適用的產品範圍或是廠商範圍，都要為廠商爭取最公平的國際競爭地位。

