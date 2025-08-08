調查局掃蕩中企違法挖角 查獲16案

調查局人員搜索70處，全力掃蕩中企違法挖角我國人才。（調查局提供）

〔記者王定傳、廖雪茹／綜合報導〕調查局二○二○年起成立專案，查緝中國企業非法在台從事業務活動或挖角護國群山科技人才，迄今偵辦逾百案，今年七月十五日至八月六日，廿三天更動員逾三百人，在台北、新北等五個地檢署指揮下搜索七十處，全力掃蕩違法中企，共查獲十五家公司非法挖角案十六件，依違反兩岸人民關係條例偵辦中，包含曾於二○二一年被查獲違法挖角的中國顯示晶片龍頭「北京集創北方科技」，竟另起爐灶私設據點，假藉僑外資身分挖角我國人才。

中國顯示晶片龍頭 有前科

假僑外資 另起爐灶設據點

其他違法的中企還有龍迅半導體、上海芯視達科技、北京特納飛電子、航嘉馳源電氣、惠州大亞灣三美達光學、深圳勤基科技、博恩新材料、蘇州納芯微電子、勝宏科技、歌爾股份有限公司、博流智能、珠海美佳音科技、上海觸寶信息技術、世紀互聯等。

其中，經營圖像傳感器及積體電路晶片研發的上海芯視達科技，以香港商為掩護，假僑外資透過國人在台設立辦事處；產業規模為中國之首、世界第五的知名電源供應商航嘉馳源電氣，也利用國人繞道香港，假僑外資在台成立分公司，招募PC電源工程師。

調查局指出，從事聲學精密零組件及智能音箱研發、製造，營收逾千億人民幣的歌爾股份有限公司，直接透過國人在台設立公司，挖角光電研發工程師；經營第三方數據服務、居中國產業領先地位的「世紀互聯」亦以僑外資身分在台設立分公司，並於社群平台挖角研發工程師。

調查局表示，中企大多透過「假台資或假僑外資、真中資來台設點、未經核准私設據點」等方式掩飾身分挖角我國高科技人才，將持續掃蕩。

