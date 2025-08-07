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書劍集》聯準會也看不懂的關稅戰

2025/08/07 05:30

◎歐陽書劍

新的對等關稅稅率將於美東時間8月7日凌晨適用，影響卻仍模糊。美國聯準會（Fed）上週的最近一次貨幣政策會議，雖然維持政策利率不變，但有3位委員沒有投下贊成票。所有的委員不管反對與否，處理對等關稅對經濟與物價的干擾，卻有相同想法：觀望。

聯準會的公開市場委員會（FOMC）負責決定貨幣政策，7月底的會議未更動利率（維持在4.25%至4.50%區間），也未改變縮表速度；可是12名委員中，有1名委員缺席，隨後並辭職，鮑曼（Michelle W. Bowman）及沃勒（Christopher J. Waller）2名委員則希望調降政策利率1碼。

沃勒（Christopher J. Waller）在7月中的公開演講，題目就設定為「立即降息」；FOMC會議後，他再發表聲明捍衛自己的主張。他認為關稅對物價只有一次性的影響，貨幣政策的擬定應忽略這種暫時性的因素，而美國上半年經濟成長率僅1.2%，失業率4.1%已接近自然失業率，通膨率也接近2%的目標值，所以目前的合理政策利率應是接近3%的中性利率。

他說完全尊重FOMC其他委員主張「觀望」（wait and see）關稅對通膨的影響；然而，「觀望」的態度過於謹慎，可能導致政策落後。「我們可以現在先行降息，再觀察後續數據的發展。」沃勒希望調降政策利率1碼再觀望，以免在經濟轉弱時，貨幣政策未能及時反應，雖呼應美國總統川普的降息主張，卻也凸顯川普強調經濟強勁，但要求降息的矛盾。

FOMC多數委員認為關稅政策的不確定性仍在，而贊成先維持政策利率不變，繼續以「觀察」代替「行動」。聯準會主席鮑爾的說詞反映了這一現象。（美國）政府政策「對經濟的影響仍不確定。較高的關稅已開始較明顯地反映在部分商品價格上，但對整體經濟活動與通膨的影響仍待觀察。合理的基本預期是，這些通膨效應可能是短暫的，僅反映一次性的價格水準轉移；卻也有可能產生較持久的通膨影響，這是一項需要評估與管理的風險」。

中央銀行必須預測未來的經濟與物價走勢，以決定貨幣政策。「觀望」雖不一定是束手無策，但目前聯準會對關稅的看法，跟你我相差不多。關稅戰的終局，也顯然還未到來。

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