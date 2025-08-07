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熱門股》Q2轉盈 環宇-KY亮燈漲停

2025/08/07 05:30

環宇-KY第2季虧轉盈，樂觀看待明年光通訊模組需求。（取自官網）環宇-KY第2季虧轉盈，樂觀看待明年光通訊模組需求。（取自官網）

砷化鎵廠環宇—KY（4991）昨日公告第2季財報同時舉行法說會，由於法說會前市場即傳出第2季可虧轉盈，昨日股價開低後急拉直衝漲停168.5元、成交量逾2.6萬張；而下午公告的第2季財報、每股稅後盈餘（EPS）0.12元，的確順利轉盈，但上半年仍呈現虧損、每股虧損0.57元。

環宇—KY觀察第2季產品佔營收比重，RF（射頻元件）拉升至24%、Opto（光電晶圓）10%、KGD（光電元件）63%。

針對市場預估明年整個光通訊模組成長率高達50%，環宇—KY總執行長暨總裁安寶信指出，KGD需求持續成長，環宇下半年營運會比上半年好，但目前只能看到年底，光通訊模組明年的成長趨勢是肯定的，但成長率能不能到50%現在還不敢說；至於積極拓展發射端光模組（LD）產品線，切入包括CW Laser（連續波雷射）的產品進度，環宇—KY表示，目前持續驗證中，預計年底前會量產出貨。（記者張慧雯）

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