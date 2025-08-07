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盤勢分析》關注半導體關稅 建議買黑賣紅

2025/08/07 05:30

台股昨開低在盤下震盪，終場加權指數下跌213.23點，收在23447.36點，成交量超過3600億元。（資料照）台股昨開低在盤下震盪，終場加權指數下跌213.23點，收在23447.36點，成交量超過3600億元。（資料照）

由於美國非農就業數據不如預期，勞動市場出現疲態，導致美股4大指數收黑，再加上美國總統川普預告半導體關稅即將出爐，且再次稱台積電（2330）對美投資將大增為3000億美元，拖累台股昨開低在盤下震盪，終場加權指數下跌213.23點，收在23447.36點，成交量超過3600億元。

在3大法人動向，外資昨日賣超108.2億元、投信買超21.15億元、自營商賣超24.86億元，合計賣超111.92億元；外資台指期淨空單昨增1051口，累積外資台指期淨空單約3.63萬口。

受美國半導體關稅政策不確定性影響，加上台積電ADR下跌近3%，台股開盤就下跌，在台積電領跌下，半導體股成重災區，僅靠著塑膠、電器電纜股撐盤；法人指出，美國對等關稅預計7日起實施，再加上晶片關稅即將公告，市場瀰漫不確定性，台股雖跌破5日均線，但目前偏多架構不變。

元大投顧分析，昨日台股一度回測月線，所幸美系雲端服務供應商（CSP）財報繳出好成績，買盤逢低承接主流AI類股心態積極，力挺大盤延續上升軌道型態，搭配法人籌碼穩定且季線黃金交叉年線，有利強化多頭架構。

不過，元大投顧也表示，投資人要留意對等關稅後還有更關鍵的半導體關稅，由於去年台灣對美國出口佔比23%，其中約7成涵蓋半導體及資通訊等品項，對整體上市櫃公司影響更為強烈；短線來看，指數雖然墊高，但屢屢與KD指標背離，價漲量縮慣性容易加劇震盪幅度，操作上建議採取買黑賣紅、短打方式因應。（記者張慧雯）

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