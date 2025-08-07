川普若課晶片關稅 文曄董座：全數轉嫁客戶

未來晶片若被課關稅，文曄董事長鄭文宗霸氣回應「公司將全數轉嫁」給客戶。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路大廠文曄（3036）昨召開法說會，對於美國總統川普的關稅政策影響，文曄董事長鄭文宗指出，目前關稅細節尚待觀察，半導體產品主要需關注232調查結果，公司業務目前僅被動元件受關稅影響，直接衝擊很小，客戶雖已有供應鏈轉移應對計畫，但預期需待相關細節確定後才會有具體行動；晶片若被課關稅，鄭文宗霸氣回應「公司將全數轉嫁」給客戶。

此外，關稅對通膨及終端需求的影響屬於間接影響，鄭文宗指出，公司將持續關注並隨時調整營運策略與因應變化。今年上半年，關稅及匯率波動帶給產業營運很大的不確定性，隨著情勢逐漸明朗，預期對下半年營運衝擊將會減緩。

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鄭文宗續看好AI長期發展，認為目前AI投資主要集中在資料中心與基礎建設，邊緣AI將隨著大規模硬體基礎建設的升級與完善，逐步產生需求，不會一夕之間爆發。

鄭文宗並預期文曄第3季各應用別以美元計價營收，分別是汽車電子、工業與儀器、個人電腦為個位數百分比季減；通訊、AI伺服器預期將高個位百分比季減；資料中心與伺服器拉貨動能持續，預期為高雙位數百分比季增幅度；消費性電子預期約持平；手機進入旺季，預期將有雙位數百分比的季增幅。

對於文曄與日電貿（3090）策略換股後的效益，鄭文宗強調，文曄長期專注主動元件代理，先前合併Future後也有一部份被動元件、主要是歐美客戶，與日電貿換股合作，預期可補強產品線完整度，讓客戶能「一站式」採購主動與被動元件。他也指出，代理被動元件的毛利率高於主動元件，因此對公司而言是「蠻好的新生意、新市場」。

Q2獲利28.3億 年增約32％

展望第3季，文曄以1美元兌29.5新台幣為假設，營收預估中位數約2915億元，季增、年增各約12%，稅後淨利預估中位數約31.2億元，季增與年增各約10%，每股稅後盈餘（EPS）預估中位數約2.78元，季增約22%、年增約8%。文曄第2季稅後淨利約28.3億元，季增約5%、年增約32%，EPS（扣除特別股股息）約2.28元，較首季的2.42元下滑。

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