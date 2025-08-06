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財經青紅燈》高關稅時代來臨

2025/08/06 05:30

值台美談判關鍵時刻，部分在野人士一再要求政府報告談判細節或公布談判條件，對台美談判只會造成負面干擾，此舉到底是關心則亂還是另有意圖？（路透檔案照）值台美談判關鍵時刻，部分在野人士一再要求政府報告談判細節或公布談判條件，對台美談判只會造成負面干擾，此舉到底是關心則亂還是另有意圖？（路透檔案照）

美國總統川普7月底宣布對等關稅，多數國家稅率15%至20%，台灣暫時性稅率20%，其餘未被點名國家適用稅率10%，8月7日起生效；換言之，美國對等關稅從10%起跳，遠遠高於現行美國平均關稅稅率，因此增加的關稅成本，除出口商及進口商分擔外，勢必轉嫁消費者，屆時將推升美國通膨，若產生外溢效應，全球通膨可能捲土重來。高關稅時代來臨，企業面臨供應鏈調整挑戰，消費者也可能面對通膨壓力。

根據WTO資料，2023年台灣平均名目關稅約6.5%、美國約3.3%；若考量貨品進口值，台灣加權平均關稅僅約1.7%、美國約2.2%。然而，美國對等關稅10%起跳，根據耶魯大學預算實驗室研究，截至7月底，美國進口商品平均有效關稅達18.3%，創1934年以來最高，將使2025年美國家庭平均支出增加2400美元，導致美國今、明年GDP成長各降0.5個百分點，且將推升美國失業率。川普發起全球關稅戰，首當其衝的就是美國民眾。

川普政府日前宣布台灣對等關稅20%，高於日、韓的15%，引發質疑。行政院則引用白宮行政命令文件，強調20%是暫時性稅率，台美仍在談判中；況且，台灣將半導體232調查與對等關稅綁在一起談判，勢必影響談判進度。不過，日本、南韓分別承諾投資5500億美元及3500億美元，才將對等關稅從25%降至15%，台灣爭取關稅降至15%以下，值得為此付出多少代價，朝野均須審慎思考。

另，值台美談判關鍵時刻，部分在野人士一再要求政府報告談判細節或公布談判條件。試問，有哪個國家在貿易談判尚未完成前就公布細節或內容？目前美國已與英、日、韓等完成協議，談判過程也從未公開；何況，台灣國際地位特殊，面對中國一再從中攪局，部分人士要求政府公開，對台美談判只會造成負面干擾，此舉到底是關心則亂還是另有意圖？（鄭琪芳）

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