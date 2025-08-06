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盤勢分析》技術面高檔背離 投資人宜小心

2025/08/06 05:30

美股4大指數全面收漲，台股5日上漲119點開出，漲點迅速擴大到250點以上，最高觸及23646點，電子類股領軍上攻，CPO矽光子、散熱與機器人族群表現強勢。（中央社）美股4大指數全面收漲，台股5日上漲119點開出，漲點迅速擴大到250點以上，最高觸及23646點，電子類股領軍上攻，CPO矽光子、散熱與機器人族群表現強勢。（中央社）

美股4大指數勁揚，激勵台股昨日早盤向上開出，電子族群恢復電力，尾盤一度來到23671.84點，改寫本波反彈來新高，終場加權指數上漲281.65點，收在23660.59點，成交量超過3800億元，成功收復5日線。

在3大法人動向方面，外資昨日續買114.88億元、投信買超39.82億元、自營商買超45.25億元，合計買超199.95億元；外資台指期淨空單昨續減3751口，累積外資台指期淨空單降至近期低點、約3.53萬口。

保德信投信指出，市場先前籠罩在關稅問題陰影，但就產業而言，晶圓代工與記憶體產業受關稅影響有限，因先進製程具剛性需求、成熟製程與上游記憶體廠不直接面對終端市場，而光通訊產品目前豁免、影響輕微，至於封測與半導體設備產業對美出口比重低，具產能與報價彈性，整體衝擊可控。

野村投信認為，AI供應鏈需求仍強勁，市場持續以AI為主軸，加上近期為超級財報週，AI與手機出貨展望為關注焦點，美國概念股有望降低關稅衝擊，短線股價因關稅政策而震盪回檔，反倒提供長線投資人布局良機，AI族群依舊可逢低布局。

元大投顧分析，昨日台股向上跳高，不僅收復5日均線，更形成多方缺口的強勢型態，若後續量價結構配合得宜，短線或有機會再創高點；不過，元大投顧也提醒，日KD指標已數次高檔背離，隱含行情轉為高檔震盪的可能性正逐漸上升，投資人仍需多小心。（記者張慧雯）

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