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7月營收速報》AI伺服器拉貨強勁 台光電營收創新高

2025/08/06 05:30

智邦7月營收229.9億元歷史次高 。（記者王憶紅攝）智邦7月營收229.9億元歷史次高 。（記者王憶紅攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕受惠AI伺服器拉貨強勁，銅箔基板大廠台光電（2383）公告7月合併營收83.72億元再創歷史新高，月增4.2%、年增44.8%，為連續3個月創下歷史新高，累積前7月合併營收525.6億元，年增達54%。

展望未來，台光電對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算預期都將維持強勁成長動能。台光電表示，今年即將完成中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山廠的擴充，總產能提升33%，明年接續在台灣桃園、中國昆山、中國中山投資新廠房及產能；馬來西亞檳城也將在明年啟動產能擴充，完成後，台光電總產能將再增近30%，規模領先進一步擴大。

此外，台光電亦擴大美國投資，將向位於美國加州的全資子公司Arlon EMD投資4900萬美元（約新台幣14.7億元），這項投資將強化北美當地生產的產品組合，不僅更快速回應市場需求，亦能降低風險並應對產能需求的激增。

智邦營收連2月站上200億 看好Q3雙位數季成長

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）在AI加速卡、400G產品出貨暢旺，以及800G產品出貨加溫下，7月營收229.9億元，雖較6月歷史新高245.4億元月減6.3%，但仍年增達163.39%，不僅創歷史單月次高，更連2個月站上200億元。累計1至7月營收1263.46億元，年增143%。

法人表示，智邦客戶在6月季底拉貨後，7月營收仍站上200億元，因此第3季營收不排除有雙位數季成長。

智邦7日將召開董事會通過第2季財報。智邦第2季營收606.03億元，季增41.76%，表現亮眼，不過，因台幣升值，匯損恐影響第2季獲利。智邦第1季每股稅後盈餘9.17元。

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