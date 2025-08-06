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Q3旺季仍在 鴻海、大立光營收報佳音

2025/08/06 05:30

鴻海新北土城虎躍總部展出最新GB200人工智慧AI伺服器。（中央社資料照）鴻海新北土城虎躍總部展出最新GB200人工智慧AI伺服器。（中央社資料照）

7月營收 鴻海創同期新高 大立光月增30.5%

圖右為大立光董事長林恩平、左為總經理黃有執。（資料照，記者歐宇祥攝）圖右為大立光董事長林恩平、左為總經理黃有執。（資料照，記者歐宇祥攝）

〔記者方韋傑、歐宇祥／綜合報導〕指標電子廠鴻海（2317）、大立光（3008）昨公告7月營收，鴻海創歷年同期新高，大立光月增30.5%，並預估8月營收可續強，顯示第3季旺季仍在。

AI雲端需求強 鴻海下半年有撐

鴻海7月合併營收達6139億元，月增13.63%、年增7.25%，創下歷年同期新高，主因包括電腦終端以及消費智能產品旺季拉貨動能明確，而且AI雲端需求亦持續強勁，支撐整體表現。鴻海管理階層預期，隨第3季進入出貨旺季，看好營運動能可望持續延伸。

鴻海表示，第3季雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且資通訊產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，整體營運將會有季增及年增表現，但仍需密切關注全球政經局勢、匯率變化影響。鴻海預告本月14日舉辦第2季法說會，9月5日排定公布8月營收。

大立光：8月比7月更好

光學鏡頭龍頭廠大立光公告7月營收為54.13億元，月增30.5%、與去年同期持平，前7月累計營收316.65億元、年增14%，創同期新高。由於第3季進入光學產業旺季，大立光表示，8月客戶拉貨動能將優於7月。

大立光董事長林恩平日前於法說會表示，看今年光學產業旺季狀態與去年差不多，7、8月客戶拉貨動能將會漸增。不過，第2季匯損明顯影響大立光財報表現，下半年也仍是毛利率最大的壓力來源。

不過，第3季蘋果新機iPhone問世，法人指出，iPhone 17系列機種大改款，光學系統也升級，除有望帶動換機需求外，多顆新設計的鏡頭也有望提升單價，帶動銷售與產品單價向上，有利於大立光營運。

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