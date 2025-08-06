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自由日日Shoot》台積電爆內鬼 收押3人 上千張2奈米製程技術照片外流

2025/08/06 05:30

全球晶圓代工龍頭台積電驚傳二奈米製程關鍵技術遭外洩！據了解，此次共有上千張製程技術圖樣被翻拍成照片外洩，災情慘重。（路透檔案照）全球晶圓代工龍頭台積電驚傳二奈米製程關鍵技術遭外洩！據了解，此次共有上千張製程技術圖樣被翻拍成照片外洩，災情慘重。（路透檔案照）

〔記者林慶川、吳昇儒、洪友芳／綜合報導〕全球晶圓代工龍頭台積電驚傳二奈米製程關鍵技術遭外洩！高等檢察署智慧財產分署接獲台積電提告，上月底發動搜索及約談，依涉犯國家安全法罪嫌，向法院聲請羈押涉案的離職及現任共三名工程師獲准；據了解，此次共有上千張製程技術圖樣被翻拍成照片外洩，災情慘重。

涉犯國安法 洩漏國家核心關鍵技術

高檢署指出，三名被告是違反國家安全法第三條第一項第二款：「知悉或持有國家核心關鍵技術之營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密給外國機構」。檢方以此法條究辦，顯示此案應有台積電相關國際競爭對手捲入。

台積電對此表示，對違反保護營業秘密及損害公司利益的行為零容忍，將從嚴處理、追究到底。

檢調同步搜索 東京威力竹科辦公室

全案起於台積電內控發現已離職的陳姓工程師，及吳姓等兩名在職工程師（已被開除）在內至少六人涉案後，向高檢署提告；檢方上月二十五至二十八日間指揮調查局陸續傳喚、拘提相關被告到案，並同步搜索已離職陳姓工程師任職的Tokyo Electron「東京威力科創」（日本半導體設備大廠）在竹科的辦公室。

經查，陳姓工程師曾任職台積電系統整合部門，離職後轉往台積電長期合作的東京威力科創擔任設備工程師，陳與台積電先進製程相關研發人員熟識，因此負責與台積電研發部門對接。

辦案人員查出，陳竊密的方式是由台積電工程師打開電腦螢幕出示製程技術圖樣，陳再持手機直接拍照，據了解，陳自吳姓等兩名工程師電腦螢幕上，分別拍攝了七○○多張、近三○○張製程技術照片。

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