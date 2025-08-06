就業快速走軟 舊金山聯準銀︰降息近了

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，美國就業市場正在走軟，且未出現關稅帶動的通膨跡象，降息時機已近。（彭博資料照）

預估今年降息兩次各1碼

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，由於越來越多證據顯示，美國就業市場正在走軟，且未出現關稅帶動的通膨跡象，降息時機已近，而且可能需要兩次以上。受此消息影響，週二亞股收盤走高，歐股開盤也上漲。

針對Fed上週決定將利率維持在四．二五％至四．五％區間，而非像她兩位同事所希望和川普總統所要求的降息，戴莉指出，「我願意再等一個週期，但我不能永遠等下去」。儘管這不意味九月降息已成定局，但她說，「我傾向於認為，未來的每次貨幣政策會議，都是去思考這些政策調整的會議」。

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戴莉表示，Fed決策人士在六月的會議中預估，今年將進行兩次各一碼（○．二五個百分點）的降息，這樣的幅度看起來仍是適當的調整，重點不在於是否會在九月和十二月發生，而是是否會發生，實現兩次降息有各式各樣的可能性。

美國勞工部八月一日公布的非農就業數據顯示，美國就業市場已陷入停滯，過去三個月，非農新增就業人口僅十．六萬人，製造業還流失約三．七萬個就業機會，勞動參與率連續第三個月下降，跌至二○二二年以來最低。

戴莉指出，在經濟波動的時刻，這些數字不代表就業市場疲弱到岌岌可危，因為七月失業率僅上升○．一個百分點至四．二％；但檢視廣泛的就業市場指標，已有越來越多證據顯示，就業市場相比去年正在走弱，進一步走弱將是令人無法接受的情況。

戴莉說，Fed在九月會議前仍有大量數據會公布，包括就業市場和通膨報告，「若通膨再起並產生外溢效應，或就業市場反彈，我們的降息當然可以少於兩次。但我認為更有可能的是，我們或許得降息兩次以上，如果就業市場似乎即將進入疲弱期，而我們仍未看到通膨溢出效應，在我看來，我們也許應該準備採取更多措施」。

利率期貨市場顯示，交易員預估Fed在九月降息一碼的機率超過八十％，十二月再降息一碼的機率超過三分之一。

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