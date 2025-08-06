中不公平貿易競爭 學者籲採取對等反制

中國產製啤酒大量低價進口來台，台灣自7月起課徵臨時反傾銷稅。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中國製的啤酒大量低價進口來台，財政部七月起課徵臨時反傾銷稅，最快十月決議是否正式課徵反傾銷稅。專精中國研究的中經院第一研究所助研究員王國臣批評，中國在啤酒、電商方面都存在不公平貿易，甚至禁止台灣啤酒進口，台灣也可考慮以同樣手法反制。

王國臣指出，中國政府花許多資源補貼啤酒產業，從北京當局到省一級、再到市一級，構成非常嚴重的產能補貼行為，加上前幾年中國施行《進口食品境外生產註冊管理規定》，以文件標示不符為由，直接禁止台灣啤酒出口到中國，比對台灣課徵反傾銷稅還嚴重。

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「從我的觀點來看，不需要管這麼多（構成傾銷的）要件，中國都不講道理了，我們跟一個野蠻人講什麼道理？吃虧的就是自己。」王國臣認為，台灣身為法治國家，也可以從法律方面著手，同樣禁止中國的啤酒進口來台。

王國臣批評，中國在啤酒貿易方面的行為存在不公平，在電商方面也是，中國政府網路管制下，消費者看不到亞馬遜、上不了台灣的PChome，但在台灣和美國，消費者隨時可以上淘寶使用電商服務，這就構成了不公平。

他也說，川普近年屢屢針對中國，正是因為不公平貿易導致中美之間的貿易逆差持續擴大。

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