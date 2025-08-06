近2月列查8案 日韓也涉竊密台積

國安會及高等檢察署介入調查台積電二奈米先進製程機密資訊被竊事件，近二個月竟有多達七到八件案正調查中。（資料照）

是否透過設備廠竊取先進技術 「轉供」半導體大廠 業界關注

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭的台積電驚傳多名員工涉嫌在職期間竊取二奈米先進製程的機密資訊，疑外洩給日本某「國家隊級」的設備大廠；業界傳出，國安會及高等檢察署已介入調查不只這一件，近二個月竟有多達七到八件案正調查中，且不約而同都是日本、韓國設備廠商介入其中，顯示地緣政治加劇，台積電先進製程技術不獨中國覬覦，連日本、韓國也有所動作。

台積超強PIP內控揪內鬼 星巴克翻拍資料被活逮

業界指出，這次台積電發現內鬼，展現其機密資訊保護（PIP）超強的功力。有業者爆料，台積電資訊部門發現有人異常登錄拍資料後，當下「按兵不動」，但其實已立刻鎖定手機當事人，並通報檢調；上月底日商設備大廠工程師與其中一名台積電工程師約在近竹科的星巴克翻拍機密資料，當場被檢調活捉。

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半導體業界認為，這次多名台積電員工涉嫌於在職期間竊取二奈米先進製程的機密資訊，疑外洩給日本設備大廠，非常不尋常；因日本正有一家「半導體國家隊」的新公司宣稱準備量產二奈米計畫，這家日本設備大廠同時也是該二奈米國家隊的供應商，這起竊取技術案是否會流向這家公司，引起半導體業熱議。

業界並傳出，國安會及高等檢察署已介入調查的不只這一件，還有七到八件竊密案也分別有日本、韓國設備廠介入，顯示地緣政治加劇，台積電先進製程技術不獨中國覬覦，連日本、韓國也有所動作，凸顯先進製程研發與生產不容易，投入資金與研發人力代價高昂，台積電取得技術領先，但別的國家也想盡辦法要「彎道超車」。

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