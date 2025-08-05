財經青紅燈》普發1萬元救出生率?

「南韓出生率連11個月上升」，這則消息頗讓人吃驚，台灣新生兒人數情況持續惡化，但韓國卻出現反轉，值得探究。（美聯社檔案照）

普發現金一萬元成為近期熱門話題，從民調來看，贊成發放的支持率不低，當然，有免費的錢可拿誰不愛，只是這根本就是討好民眾的政治議題，台灣還有很多長期須解決的問題，普發現金就像放煙火，一時繽紛奪目，放完之後只剩滿地廢屑。

台灣有三大問題待解，都跟人口老化及少子化有關。分別是新生兒人數持續創新低、健保費用不足、勞保破產風險。最近一則新聞提到，「南韓出生率連11個月上升」，這則消息頗讓人吃驚，因為韓國跟台灣這幾年都是出生率最低的兩個國家，台灣情況持續惡化，但韓國卻出現反轉，值得探究。

請繼續往下閱讀...

韓國出生率回升，一般認為是跟政府推出的生育補助措施有關。包括提供特殊住房優惠及貸款優惠，還有生育補助、擴大托育服務、提供新婚夫婦減稅等；從這些措施來看，都脫離不了「砸錢」，現在台灣雖然也積極補助生育、托育服務，但顯然做得還不夠。

台灣已連續50幾個月生不如死，今年新生兒人數恐不到11萬人，這絕對是國安問題，也是朝野政黨都該嚴肅面對的議題，台灣有本錢可以砸錢救生育率，但光是每個國民普發現金一萬元，預算就高達2300億元，這筆錢拿來補貼生育，不知可以拚出多少新生兒。

普發一萬元對生活比較拮据的民眾來說，可能是及時雨，但對多數民眾來說，就只拿來支應日常所需、甚至存起來；最近中南部豪雨成災，中部產業是關稅重災區，政府的補助應該「精準投放」，而不是普發現金當散財童子。

台中市長盧秀燕說要中央「加速普發現金一萬元」，助全民度過難關，試問北部無雨無災，民眾要度什麼難關？說穿了，都是政治話語，普發一萬元成政治提款機，苦了真正需要的民眾。（陳永吉）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法