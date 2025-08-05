晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

第三方支付公會成立 深化數位轉型及防詐

2025/08/05 05:30

第三方支付產業公會成立，昨舉辦第一次會員大會。（記者歐宇祥攝）第三方支付產業公會成立，昨舉辦第一次會員大會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕昨日40家業者共組第三方支付產業公會，以強化防詐與消費者安全。新任理事長、產業龍頭綠界科技*（6763）總經理劉士維指出，公會目標是制定產業規劃、推動法規調整等，關稅等波動並未影響終端消費，隨著實體、線上應用場景擴張，今年第三方支付產業仍將維持成長。

綠界總座成首任理事長

第三方支付近年屢遭詐團利用，業者為保障聲譽與消費者交易安全，各自推動防詐聯防機制。劉士維指出，產業現位處深化數位轉型與防詐並進的重要階段，將以監理型公會為目標，設立法規、業務、風險、創新4委員會，希望助業者強化內稽與內控。

第三方支付產業的主管機關數發部陸續推動多項防詐機制，包含能量登錄、偽冒詐騙網站通報與下架等。數產署長林俊秀昨也指出，未來第三方支付業者能透過公會，加速產業發展及自律，成為政府推動數位支付政策的重要夥伴。

展望未來，劉士維指出，產業公會將透過資訊交流、共治改善產業形象，且看市場規模有數千億、並持續擴大，也不畏彼此競爭；他說，各家業者間主力耕耘的領域不同，產業屬「此消彼長」的自然競爭，對整體市場成長有信心。

綠界耕耘的市場主要在電商產業，展望下半年，劉士維說，美國關稅等總經變數目前尚未明顯影響終端市場消費力道，4月至今綠界營運皆維持成長，下半年正向看電商旺季表現，將持續推出新商品以帶動業務向上。

第三方支付產業公會需通過數發部能量登錄並經公告後方可加入，全台56家業者共有40家成為創會會員，包含綠界科技、藍新科技、紅陽科技、連加網路（LINEPAY）等廠商；昨日舉辦第一屆會員大會，劉士維當選首任理事長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財