第三方支付公會成立 深化數位轉型及防詐

第三方支付產業公會成立，昨舉辦第一次會員大會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕昨日40家業者共組第三方支付產業公會，以強化防詐與消費者安全。新任理事長、產業龍頭綠界科技*（6763）總經理劉士維指出，公會目標是制定產業規劃、推動法規調整等，關稅等波動並未影響終端消費，隨著實體、線上應用場景擴張，今年第三方支付產業仍將維持成長。

綠界總座成首任理事長

第三方支付近年屢遭詐團利用，業者為保障聲譽與消費者交易安全，各自推動防詐聯防機制。劉士維指出，產業現位處深化數位轉型與防詐並進的重要階段，將以監理型公會為目標，設立法規、業務、風險、創新4委員會，希望助業者強化內稽與內控。

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第三方支付產業的主管機關數發部陸續推動多項防詐機制，包含能量登錄、偽冒詐騙網站通報與下架等。數產署長林俊秀昨也指出，未來第三方支付業者能透過公會，加速產業發展及自律，成為政府推動數位支付政策的重要夥伴。

展望未來，劉士維指出，產業公會將透過資訊交流、共治改善產業形象，且看市場規模有數千億、並持續擴大，也不畏彼此競爭；他說，各家業者間主力耕耘的領域不同，產業屬「此消彼長」的自然競爭，對整體市場成長有信心。

綠界耕耘的市場主要在電商產業，展望下半年，劉士維說，美國關稅等總經變數目前尚未明顯影響終端市場消費力道，4月至今綠界營運皆維持成長，下半年正向看電商旺季表現，將持續推出新商品以帶動業務向上。

第三方支付產業公會需通過數發部能量登錄並經公告後方可加入，全台56家業者共有40家成為創會會員，包含綠界科技、藍新科技、紅陽科技、連加網路（LINEPAY）等廠商；昨日舉辦第一屆會員大會，劉士維當選首任理事長。

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