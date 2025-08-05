鴻海強化AI布局 處分美俄州百億廠房

鴻海強化AI布局，處分位於美國俄亥俄州Lordstown的土地、廠房及兩批機器設備。（資料照）

擴大在美布局 電動車業務與AI伺服器雙軌推進

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）昨公告，旗下Foxconn EV系列子公司處分位於美國俄亥俄州Lordstown的土地、廠房及兩批機器設備，總交易金額達3.75億美元（約新台幣112.08億元），處分利益1.7億美元（約新台幣50.81億元）；此舉顯示鴻海集團正加速資產活化與營運轉型，聚焦AI資料中心相關業務，強化模組化AI伺服器布局。

鴻海集團本次交易標的包括Foxconn EV Property Development所持有的Lordstown多數廠區土地面積與廠房，以總價8800萬美元（約新台幣26.3億元）出售予CRESCENT DUNE，預計處分利益約1569萬美元（約新台幣4.68億元）。

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另兩筆交易分別由Foxconn EV Asset Management與Foxconn EV System出售一批機器設備，成交金額分別為2.57億美元（約新台幣76.85億元）與3000萬美元（約新台幣8.96億元），合計2.87億美元（約新台幣85.77億元），兩筆交易預計處分利益合計達1.54億美元（約新台幣46億元）。

據了解，鴻海Lordstown廠區規模是休士頓新廠6倍大，本次處分主要為活化集團資源、優化產品組合與營運績效。未來北美MODEL C電動車業務維持不變，將與AI伺服器雙軌推進，擴大在美布局。鴻海將以AI資料中心為核心，深化模組化架構與伺服器布局，與近期東元策略結盟方向一致。

市場人士解讀，鴻海此次處分Lordstown廠區有助提升資產周轉效率、增強現金流，同時保留空間轉作高附加價值AI應用場域，為後續推動AI伺服器資料庫、AI工廠整合鋪路。

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