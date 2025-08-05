晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鴻海強化AI布局 處分美俄州百億廠房

2025/08/05 05:30

鴻海強化AI布局，處分位於美國俄亥俄州Lordstown的土地、廠房及兩批機器設備。（資料照）鴻海強化AI布局，處分位於美國俄亥俄州Lordstown的土地、廠房及兩批機器設備。（資料照）

擴大在美布局 電動車業務與AI伺服器雙軌推進

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）昨公告，旗下Foxconn EV系列子公司處分位於美國俄亥俄州Lordstown的土地、廠房及兩批機器設備，總交易金額達3.75億美元（約新台幣112.08億元），處分利益1.7億美元（約新台幣50.81億元）；此舉顯示鴻海集團正加速資產活化與營運轉型，聚焦AI資料中心相關業務，強化模組化AI伺服器布局。

鴻海集團本次交易標的包括Foxconn EV Property Development所持有的Lordstown多數廠區土地面積與廠房，以總價8800萬美元（約新台幣26.3億元）出售予CRESCENT DUNE，預計處分利益約1569萬美元（約新台幣4.68億元）。

另兩筆交易分別由Foxconn EV Asset Management與Foxconn EV System出售一批機器設備，成交金額分別為2.57億美元（約新台幣76.85億元）與3000萬美元（約新台幣8.96億元），合計2.87億美元（約新台幣85.77億元），兩筆交易預計處分利益合計達1.54億美元（約新台幣46億元）。

據了解，鴻海Lordstown廠區規模是休士頓新廠6倍大，本次處分主要為活化集團資源、優化產品組合與營運績效。未來北美MODEL C電動車業務維持不變，將與AI伺服器雙軌推進，擴大在美布局。鴻海將以AI資料中心為核心，深化模組化架構與伺服器布局，與近期東元策略結盟方向一致。

市場人士解讀，鴻海此次處分Lordstown廠區有助提升資產周轉效率、增強現金流，同時保留空間轉作高附加價值AI應用場域，為後續推動AI伺服器資料庫、AI工廠整合鋪路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財