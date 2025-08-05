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美中關稅休戰延長否 川普仍未鬆口

2025/08/05 05:30

美國總統川普將就是否延長美中關稅休戰做出最終決定。（路透資料照）美國總統川普將就是否延長美中關稅休戰做出最終決定。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾表示，美國對各國的新對等關稅稅率「基本上已經確定」，幾乎沒有空間可以進行協商，但有些國家仍希望進行更多討論，看看能夠如何以不同的方式與美國合作。葛里爾還說，對於與中國就稀土流動問題進行的討論，持謹慎樂觀的態度。

美國總統川普已對歐盟在內的數十個國家制定十％至四十一％不等的關稅，並將從七日開徵。葛里爾在三日哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對國家」播出的預錄訪談中表示，這些關稅稅率在未來幾天內不太可能調整。

他說：「許多稅率是依據協議定出，有些協議已經宣布，有些還沒有，其他協議端視我們與該國貿易逆差或順差的程度，這些關稅基本上已經確定。」

但他也指出，有些國家的貿易部長仍希望進行更多討論，看看能夠如何以不同的方式與美國合作，但「就這些稅率而言，我們現在真正看到了總統關稅計畫的輪廓」。

白宮經濟顧問哈塞特三日接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」訪問時表示，儘管美國與一些貿易夥伴的談判本週可望持續進行，但他贊同葛里爾的評估，認為大部分稅率「或多或少已經確定」。

針對與中國的貿易談判，葛里爾指出，關鍵工業零件是上週美中在斯德哥爾摩談判的焦點。北京當局稱，這促成兩國延長關稅休戰協議，美國已獲得供應承諾，但未透露細節；葛里爾則表示，川普總統將就是否延長關稅休戰做出最終決定，「我們正在處理一些技術問題，並正在與總統溝通」。

葛里爾說：「我們致力於確保從中國到美國的稀土磁鐵以及相鄰的供應鏈，能夠像中國實施出口管制之前一樣自由流動。我想，我們已經完成了一半。」

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