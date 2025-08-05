日相：落實美日協議 比談判更挑戰

日本首相石破茂表示，落實協議條款可能比達成協議更具挑戰性。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本首相石破茂昨在國會坦承，上月與美國雖達成「雙贏」的貿易協議，但落實協議條款可能比達成協議更具挑戰性。

面對反對黨議員批評日美沒有簽署正式協議，石破茂說：「文件的制定可能拖延關稅降低的時間，這是我們頭號擔心的事」，他形容川普的談判風格指出，「他不是一個典型的對手，可能推翻規則」。

請繼續往下閱讀...

石破茂表示，他會毫不遲疑地與川普展開會談，以便讓華府盡快落實關稅降低措施；他說，「兩國將開始執行已同意的內容，但落實的部分比達成協議更加困難」。

各國未簽書面文件 存在不確定性

日本貿易代表赤澤亮正也坦承沒有與美國簽署任何書面文件，「就我了解，有一些書面文件將有幫助」，美國與歐盟、南韓的協議也沒有任何書面文件。

彭博報導，上述說法凸顯即使在八月一日談判期限過後，一系列達成的貿易協議仍存在巨大的不確定性。華府同意對日本進口產品課徵十五％關稅，低於先前威脅的二十五％，但汽車關稅仍不明朗，因為美國尚未兌現其同意的十五％關稅。

日本目前的二十七．五％汽車關稅（包含之前已課徵的二．五％）已對經濟造成重大打擊，因為該產業是日本對美最大出口來源，約占日本經濟產值十％。

石破茂說：「我們首先應全力以赴，以適度降低汽車關稅，這最攸關國家利益，同時爭取川普發布行政命令。」他補充，有必要與川普面對面會談，確保美國落實汽車協議。

至於五五○○億美元對美投資計畫，石破茂表示，支出將由民間部門決定，政府無權強迫企業簽署合約。他補充，美國與日本可在廣泛領域進行合作，包括南韓提出的造船領域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法