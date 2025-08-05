氣源採購助攻談判 中油：爭取投資開發

中油表示，採購LNG（液化天然氣）外，亦爭取上游投資參與權，會在合理商業條件下積極掌握阿拉斯加氣源。圖為LNG船示意圖。（中油提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣與美國關稅談判持續進行中，加強能源採購是平衡雙邊貿易的一大重點。阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）近日受訪談及台灣擬向阿拉斯加州採購六○○萬噸天然氣，將是史上最大訂單，預計二○三○年開始出口；中油表示，考量採購與投資開發的綜合效益，中油除採購LNG（液化天然氣）外，亦爭取上游投資參與權，會在合理商業條件下積極掌握阿拉斯加氣源。

台灣採購阿拉斯加天然氣具航程優勢，直接船運來台約十天，途中也能避開中國侵擾範圍。中油三月已簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，中油發言人林珂如表示，中油有意爭取上游投資參與權，以中油在他國採購的經驗而言，「如果有機會爭取到上游投資，就會有不同層面的效益」，除能供應國內天然氣外，還能確保LNG來源品質，也能獲得股利分配等投資回報；中油策略性全方位推動各層面業務，尤其中油本身就具備上游探勘能力，當然也希望爭取上游投資。

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據外電報導，鄧利維提到長途管線投資等成本大約年底才確定；據悉，按業界投資評估流程推算，買方會進行各層面的評估（含風險評估）後再做「最終投資決定」，另按照國際LNG市場前例，採購方擬爭取上游投資參與權的比例，會與其採購數量占供應總數量的比例有關。

LNG採購部分，林珂如指出，中油目前仍待賣方提供採購主要條款（包括價格公式），以進行實質協商，因此採購量、可能採購金額或交易條件等，尚無實質資訊。

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